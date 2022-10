A világjárvány első két évében jelentősen csökkent a bejelentett bűncselekmények száma Ausztriában, az idén azonban már fordulat következett be, és egyértelmű növekedés figyelhető meg a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a járműlopások számában - közölte szombaton az osztrák szövetségi bűnügyi hivatal (BK) igazgatója, Andreas Holzer.



A lakásbetörések száma 25-43 százalékkal nőtt az év eleje óta eltelt időszakban a tavalyihoz képest. "Közeledünk a világjárvány előtti szinthez" - fogalmazott.



Tavaly 108 613 vagyon elleni bűncselekményt jelentettek be, 15 százalékkal kevesebbet, mint 2020-ban. Öt évvel korábban, 2016-ban kétszer ennyi, 224 555 ilyen bűncselekmény történt.

A számítógépes bűnözés évek óta nagy gondot jelent a szövetségi bűnügyi hivatalnak. Itt "igazi problémával állunk szemben" - mondta Holzer. A világjárvány az élet számos területét áthelyezte az internetre, a bűnözők gyorsan alkalmazkodtak, a bővülő digitalizáció miatt pedig kiterjedt a működési területük is.

A BK igazgatója szerint szinte minden héten vannak új csalások. A kis- és középvállalatok is egyre gyakrabban válnak a kiberbűnözők áldozataivá, például a zsarolóvírusok által. Sok vállalat és magánszemély nem rendelkezik megfelelő informatikai felkészültséggel, de alkalmazott biztonsági intézkedéseik is túl gyengék. Holzer a kiberbűnözés fokozódó növekedésére számít.