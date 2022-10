Egy orosz bíróság kedden elutasította Brittney Griner kétszeres olimpiai bajnok amerikai kosárlabdázó fellebbezését, amelyet kilenc évre szóló börtönbüntetése ellen nyújtott be.

A drogbirtoklás miatt februárban letartóztatott, majd augusztusban elítélt Griner fellebbezését Krasznogorszkban tárgyalták. A törvényszék az első fokú ítéleten annyit enyhített, hogy a sportoló előzetes fogvatartásban eltöltött napjait másfél napnak számítja, ami minimálisan rövidít büntetésén.

Grinert februárban – amikor a négyszeres Euroliga-győztes Jekatyerinburg játékosa volt – a seremetyjevói repülőtéren állították elő, mivel a táskájában kannabisztartalmú olajat találtak, amelyet az ügyészség mostani állásfoglalása szerint tudatosan megpróbált elrejteni a hatóságok elől. Az orosz vámhivatal nagy mennyiségű kábítószer csempészete miatt indított eljárást a kosaras ellen, akinek a büntetőpere július elején kezdődött, majd augusztusban ítélték el.

Az első fokú ítélethirdetés után Joe Biden amerikai elnök nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólította Oroszországot, hogy engedje el Grinert. Az észak-amerikai profi női liga, a WNBA igazságtalannak és sajnálatosnak nevezte az orosz bíróság döntését.

Kosárlabdázónő a világpolitika fogságában Brittney Griner az amerikai szezon szünetében az orosz bajnokságban játszott.

Az egykori NBA-sztár és botrányhős, Dennis Rodman a múlt héten jelentette be, Oroszországba utazik, hogy segítsen elérni Brittney Griner szabadon bocsátását. Rodman köztudottan jó kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyinnal, ráadásul 2014-ben már egy másik amerikai fogoly kiszabadításában is részt vett, akit Észak-Koreában börtönöztek be.