Közel négy hónappal azt követően, hogy lemondott posztjáról, ismét harcba száll a miniszterelnöki pozícióért Boris Johnson. A Reuters azt írja, a politikus azonnal megszakította karibi vakációját, amikor megtudta, hogy Liz Truss csütörtökön lemondott, és ezzel történelmet írt: soha ilyen rövid ideig nem volt hatalmon egyetlen brit kormányfő sem az ország történetében, mint a Konzervatív Párt legutóbbi vezetője.

Fotó: Getty Images

Bár Johnson hivatalosan még semmit nem árult el a terveiről, a brit sajtó úgy tudja, több szövetségesének is azt mondta, készen áll a visszatérésre. A Sky News riportere egy gépen utazott a turistaosztályon helyet foglaló Johnsonnal, aki a Dominikai Köztársaságból repült Londonba, és

a beszámoló szerint néhány utastársa kifütyülte őt.

Ez persze nem is olyan meglepő, hiszen a pénteken ismertetett legfrissebb felmérés szerint a britek többsége nem szeretné, ha Boris Johnson volt miniszterelnök visszatérne a kormányfői tisztségbe. Egybehangzó elemzések szerint három tory politikusnak, Boris Johnsonnak, Rishi Sunak volt pénzügyminiszternek és Penny Mordaunt egykori védelmi miniszternek lehet reális esélye a már zajló, legkésőbb jövő péntekig befejeződő vezetőválasztási versengés megnyerésére.

Johnsont sorozatos belpolitikai botrányok nyomán a nyáron kényszerítette távozásra a tory frakció. A legnagyobb akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy a Downing Streeten a szigorú járványügyi korlátozások idején több partit is rendeztek, és ezeken rendszerint a korábbi miniszterelnök is jelen volt. A YouGov feltette azt a kérdést is az említett felmérés résztvevőinek, hogy szerintük Johnson szándékosan hazudott-e a járvány megfékezésére korábban saját kormánya által elrendelt korlátozások megsértése ügyében, és a válaszadók 71 százaléka – köztük a Konzervatív Párt szavazóinak 50 százaléka – igennel felelt.