Ezer tonna búza semmisült meg vasárnap, és van ennél rosszabb

Az orosz erők Dél-Ukrajnában Mikolajivot, délkeleten Zaporizzsját, valamint Dnyipropetrovszk megyét támadták meg iráni gyártmányú harci drónokkal, az északkeleti országrészben lévő Szumi megyét pedig Grad sorozatvetőkkel, aknavetőkkel és más tüzérségi fegyverekkel lőtték - írta az Ukrajinszka Pravda hírportál megyei kormányzók beszámolóiból készített vasárnapi összefoglalójában, amelyről az MTI számolt be.

Mikolajiv megyét vasárnapra virradóan támadták meg az orosz erők iráni drónokkal, a megyeközpontot pedig rakétákkal lőtték. Utóbbi támadásban a legfrissebb információk szerint eltaláltak egy ötemeletes lakóépületet, és a mellette álló tízemeletes ház is megrongálódott. Az eddigi információk szerint hárman sebesültek meg. Találat ért egy raktárépületet is, onnan egy helyi lakost szállítottak sebesüléssel kórházba.

Harkiv megye orosz megszállás alól felszabadított településeit is változatlanul ágyúzzák az orosz csapatok, elsősorban infrastrukturális létesítményeket támadnak. Szombaton egy helyi lakost szállítottak sebesüléssel kórházba. Rakétacsapás érte Halicinove térségét is, ahol ketten sebesültek meg. A Donyec-medencében is folytatódnak a heves harcok. Luhanszk megyében főként a frontvonal mentén súlyos a helyzet. Az orosz erők az elmúlt napban 23-szor nyitottak tüzet az ukrán katonák állásaira.

Az ukrán légierő 17 csapást hajtott végre. Megerősített információk szerint találatot kapott az orosz hadsereg 15 haditechnikai és fegyverzetkoncentrációs területe, valamint légvédelmi rakétarendszereinek két állása.

Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó a Telegramon közölte, hogy az utóbbi egy napban az orosz támadásokban két civil halt meg a régióban, és kilencen megsebesültek. Az ukrán hatóságok a felszabadított településeken négy helybeli holttestére találtak rá.

Dmitro Orlov, az orosz megszállás alá került Enerhodar polgármestere arról számolt be, hogy tüzérségi lövedék csapódott be a város egyik szállodájába, amelyben gyakran tartózkodtak orosz katonák. Az épületben súlyos kár keletkezett, de egyelőre nem tudni, hogy sebesülés történt-e. Herszon megyében a helyi kormányzó közlése szerint az orosz erők folytatják a polgári lakosság kényszerkitelepítését, sietve ürítik ki a hivatali épületeket és más ingatlanokat Beriszlav környékén és Herszonban. A megyeszékhelyen nőtt a fosztogatások száma. A beriszlavi járást ismét ágyúzták az orosz erők, vannak sebesültek és halottak a civilek között, számokat azonban nem hoztak nyilvánosságra.

Lövedék csapódott egy gabonaraktárba, amelyben ezer tonna búza és több traktor semmisült meg.

Eközben az ukrán fegyveres erők Beriszlavnál lelőttek egy orosz Ka-52-es (Aligator) típusú támadóhelikoptert.