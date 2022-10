Vlagyimir V. Putyin elnök csütörtöki beszédében az Egyesült Államok és Európa konzervatívjaihoz szólt, amelyben a világ többi részét uralni akaró kozmopolita nyugati elittel szemben fogalmazott meg kritikát – írja a New York Times.

Oroszország alapvetően nem tekinti magát a „Nyugat ellenségének”, hanem a „nyugati elit” ellen harcol, amely megpróbálja ráerőltetni „furcsa” értékrendjét mindenki másra – hangsúlyozta.

Fotó: Sergei Karpukhin / AFP

Úgy véli, „legalább két Nyugat van”:

az egyik a hagyományos, főként keresztény értékrendre épülő társadalom, amelyhez Oroszország is közel áll, míg a másik egy agresszív, kozmopolita, neokolonialista Nyugat, amely a „neoliberális elit fegyvereként” működik.

Az orosz elnök Magyarországot is megemlítette beszédében – számolt be az Index. Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat napról napra egyre nagyobb káoszt szít, és egyre intoleránsabb még magukkal a függetlenségüket képviselő nyugati országokkal szemben is. Példaként említette Magyarország esetét, szerinte az Európai Unió Budapest „keresztény értékek megszilárdítására tett lépéseket szabotázsként értékelte”.

Ahogy a Nyugat elveszíti felsőbbrendűségét, úgy válik kisebbséggé a világ színpadán. Ha a nyugati elitek úgy gondolják, hogy beszivároghatnak a társadalmukba olyan trendekkel, mint a melegfelvonulások, akkor tegyék, amit akarnak, de nincs joguk azt követelni, hogy mások is kövessék ezt az irányt

– mondta.