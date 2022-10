Putyin stratégiájának részei az elrabolt ukrán gyerekek

Az Oroszország által megszállt ukrán területekről több gyereket hurcoltak el és adtak örökbe orosz szülőknek a háború kezdete óta. Ezt az orosz híradások sem tagadják, sőt, az orosz állampolgárságot gyors ütemben megkapó gyerekek megmentése az ottani narratíva fontos részét képezi az állami televízióban és más csatornákon.

Azonban a gyerekek tömeges áttelepítése Oroszországba könnyen lehet, hogy háborús bűncselekmény.

Fotó: Ed Ram / Getty Images

Noha sokan közülük valóban árvák, vagy épp elvesztették a kapcsolatukat a szüleikkel a háború során, sok esetben olyan gyerekeket is elhurcolnak, akiket a családjuk szeretne visszakapni. Ukrán tisztviselők szerint

a háború kezdetén előrenyomuló orosz csapatok igyekeztek megakadályozni, hogy a gyerekek el tudjanak menekülni a megszállt területekről, közülük többet azt követően vittek el, hogy szüleiket megölték vagy bebörtönözték.

A gyerekek szisztematikus átköltöztetése és orosz gyámoknak adása is része az Ukrajnát orosz területnek tartó putyini stratégiának, amely szerint Oroszország a terület megmenőjeként tűnik fel. A The New York Times hosszú riportban vizsgálta meg a kérdést, több gyerekkel, szülővel, gyámmal és más hivatalnokokkal is kapcsolatba lépve.

A megszállt területekről elszállítani az embereket háborús bűn lehet felnőttek esetén is, ám gyerekek kapcsán még problematikusabb. A kicsik erőszakos költöztetése abból a célból, hogy egy nemzetiséget felszámoljanak, népirtásnak számít a nemzetközi jog szerint. Az orosz tisztviselők ráadásul világossá tették azt is, fontos, hogy a gyerekek ukrán kötődését oroszra cseréljék.

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

Az orosz gyerekjogi biztos, Maria Lvova-Belova, aki a szállításokat szervezi, maga is örökbefogadott egy tizenévest Mariupol ostromát követően, és elmondása szerint bár a fiú kezdetben szenvedett a honvágytól, mára megtanulta értékelni új otthonát.

Azt nem tudni, hogy az elhurcolt gyerekek hányan lehetnek, ám áprilisban kétezer kiskorú Oroszországba érkezését jelentették be, akik a tájékoztatás szerint különböző gyerekotthonokból és árvaházakból érkeztek. Ez a csoport túlnyomórészt a 2014-ben meghódított területekről jött, ám az ezt követő hónapokban további több száz érkezéséről számoltak be a hatóságok.

A mindeddig összeszedetlen áttelepítések hatékonyabbá tételéről a közelmúltban kezdett beszélni az orosz kormány, vagyis könnyen lehet, hogy ez a folyamat hamarosan felgyorsul. A lakosság számára pedig egyfajta hazafias tettként igyekeznek reklámozni az örökbefogadást. Az áttelepítéseket segíti, hogy sok ukrán kiskorú él gyerekotthonban és más állami intézményben, miután Ukrajnában a betegséggel, függőséggel, szegénységgel és más problémákkal küzdő szülők könnyen adhatták állami gondozásba a gyerekeiket.

A háború kezdete előtt az ENSZ szerint mintegy 90 ezer állami gondozott élt Ukrajnában.

Az amerikai lap olyan gyerekkel is beszélt, aki örült az új családjának, míg mások szeretnének visszatérni a hazájukba. Noha a harcok kitörését követően jó néhány szülő elhozta a gyerekét ezekből az intézményekből, sokakért nem érkezett senki, és az ellenőrző pontokon nem is nagyon engedték őket vissza az ukrán fennhatóság alatt álló területekre, csakúgy, ahogy a bentlakásos iskolák diákjait sem.

Amikor a szülők vagy a gyámok elérték az orosz hatóságokat, arra is volt példa, hogy sikerült a családokat egyesíteni, ám májusban Putyin a gyerekek minél gyorsabb honosításáról döntött, és a híradások szerint az első csoport júliusban orosz állampolgárrá vált. Sokszor előfordult az is, hogy a fiataloknak nem volt választási lehetőségük a jövőjükkel kapcsolatban.