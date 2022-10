USA: háborús bűn az iráni drónok bevetése Ukrajnában

Orosz rakéta csapódott be egy lakóházba az ukrajnai Mikolajiv kikötővárosban kedden kora reggel – írta a Reuters. A légicsapásra órákkal azután került sor, hogy az Egyesült Államok arra figyelmeztetett, hogy felelősségre vonja Oroszországot háborús bűnök miatt.

Ukrán tűzoltók dolgoznak egy orosz dróntámadás utáni lerombolt lakóépületnél Kijevben 2022. október 17-én.

Fotó: Csiba Jaszujosi /AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő este arról számolt be, hogy Oroszország késő este drónokkal támadta Ukrajnát, miután folytatódtak az ukrán városok elleni támadások, amelyekben legalább négy ember meghalt. Az orosz erők az infrastruktúrát is célba vették a légicsapások egy héten belüli második hullámában, amely az elsőhöz hasonlóan a reggeli órákban történt, amikor az emberek munkába és iskolába indultak. Hétfő esti videóbeszédében Zelenszkij arról számolt be, hogy egy újabb orosz dróntámadás zajlik, és a drónok közül párat sikerült az ukránoknak lelőniük. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a kijevi lakóház elleni támadásban négy ember, köztük egy állapotos nő is meghalt. Denisz Monasztirszkij ukrán belügyminiszter azt mondta, hogy más városokban is voltak halálos áldozatok, de nem közölt teljes számot.

Az Interfax ukrán hírügynökség szerint a Telegram-felhasználók robbanásokról számoltak be a Kijev mellett fekvő Fastiv városában, valamint a déli Odessza kikötővárosban.

Egyesült Államok: az iráni drónok ukrajnai bevetése sérti az ENSZ határozatát

Az Egyesült Államok figyelmeztetést adott ki, hogy a háborús bűnök miatt felelősségre vonja Oroszországot. A Fehér Ház határozottan elítéli Oroszország rakétacsapásait, amelyek Putyin brutalitását bizonyítják – mondta Karin Jean-Pierre, Biden szóvivője. A múlt pénteken Ukrajnának bejelentett 725 millió dolláros katonai segélycsomagot említve Jean-Pierre azt mondta, hogy az Egyesült Államok az ukrán nép mellett áll, ameddig csak szükséges.

Oroszország tagadja, hogy civileket célzott volna meg.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint katonai célpontokat és energetikai infrastruktúrát vettek célba Ukrajna-szerte. Ukrajna szerint a támadásokat Iránban gyártott öngyilkos drónokkal hajtották végre.

Helyi lakosok menekülnek egy dróntámadás után Kijevben 2022. október 17-én.

Fotó: Szergej Szupinszki / AFP

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország egyetértett abban, hogy ha Irán drónokat szállít Oroszországnak, az sérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát,

amely jóváhagyta az Irán és hat nagyhatalom közötti 2015-ös nukleáris megállapodást. Irán hétfőn tagadta, hogy drónokat szállítana Oroszországnak, a Fehér Ház azonban hazugsággal vádolja Iránt. Több uniós külügyminiszter hétfőn szankciókat sürgetett Irán ellen a drónok orosz kézre átadása miatt. Az ukrán hadsereg közölte, hogy vasárnap este óta 37 orosz drónt semmisített meg, vagyis a támadásokban használtak mintegy 85 százalékát.

Hétfő este Oroszországban egy orosz vadászrepülőgép a déli Jejszk városában egy lakóházba csapódott be, aminek következtében 13-an életüket vesztették. A Szu–34-es vadászbombázó gyakorlórepülés közben zuhant le, miután az egyik hajtóműve lángra kapott – jelentette a TASZSZ hírügynökség. Az orosz állami nyomozó bizottság közölte, hogy büntetőeljárást indított az ügyben. Oroszország és Ukrajna hétfőn eközben a háború egyik legnagyobb fogolycseréjét hajtotta végre, összesen 218 foglyot cseréltek ki, köztük 108 ukrán nőt – közölték mindkét félről.