Még csak alig egy hét telt el azóta, hogy a világ számára egyértelműen kiderült: Kim Dzsongunnak van egy lánya, de azóta már egyre több dolgot lehet tudni a kis Kim Dzsuéről. Többek között például azt, hogy élete eddigi kilenc évében kvázi hercegnőként kezelték és egyszer sem kellett szembenéznie az ékszak-koreai valósággal.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető lánya vasárnap ismét a nyilvánosság előtt szerepelt, ezúttal rakétatudósokkal és megtisztelő címekkel, mint apja „legkedveltebb” vagy „legdrágább” gyermeke. Még csak körülbelül 10 éves, de új, merész fotói elmélyítik a vitát arról, hogy utódlásra készül-e.

Fotó: STR / AFP

Az állami médiában megjelent fotókon a lány egy hosszú, fekete kabátban látható, amint apja karját fogja, miközben ők ketten pózolnak egy fényképen, amelyek közzétételekor az hírügynökség mint „legszeretettebb” vagy „legdrágább” gyermekeként írta le.

Kim Dzsuét édesapja a múlt hétvégén mutatta be hivatalosan, amikor az ország legújabb ballisztikus rakétáit együtt tekintették meg. Kéz a kézben sétálgattak a tömegpusztító fegyverek között, az erről készült képeket pedig az észak-koreai állami hírügynökség tette közzé, igaz, nem nevezték meg a kislányt. Már akkor több minden kiderült róla, például az, hogy

2013-ban Dennis Rodman kosárlabdázó is a karjában tarthatta nem sokkal a gyermek születése után, amikor hivatalos látogatást tett Phenjanban.

Az is egyértelművé vált a képek alapján, hogy Kim Dzsongun ezzel jelezte alattvalóinak, hogy biztosítva van az utódlás: kislánya veszi majd át tőle a hatalmat.

Titkos alagutak és villák

Arról viszont kevés szó esett, hogy milyen élete is volt eddig Kim Dzsuénak. A New York Post című amerikai lap szerint a kislány szó szerint burokban nőtt fel, hiszen egyszer sem vitték ki az emberek közé. Elsősorban a család tulajdonában lévő, Vonszan városában található tengerparti villában lakik, de rendszeresen időzött a többi 15 palotájukban is, ahová rejtett útvonalakon, többnyire föld alatti vasúton utaztatták őt és két állítólagos testvérét.

Fotó: STR / AFP

Ezekre elsősorban a hivatalos magyarázat szerint a külföldi kémműholdak miatt volt szükség, de sokkal valószínűbb az az ok, hogy Kimék nem akarják, hogy az éhező, nyomorgatott nép lássa a dőzsölésüket – írja a lap.

Ki lehet Kim Dzsongun utódja?

Erre a kérdésre a választ eddig csak találgatni lehetett, de most azzal, hogy Kim elvitte a 9 éves lányát a rakétakilövésre, eldőlni látszik a dolog. Az Észak-Koreára specializálódott szakértő, Michael Madden szerint Dzsue eddig is szülei – a kislány édesanyja Ri Szoldzsu – kedvence volt és mindennel elhalmozták, amivel csak lehetett.

Őt és a testvéreit dadák és szolgák hadserege veszi körül, de közben sok időt töltenek a szüleikkel is. Kim Dzsongun édesapja elég vaskalapos volt, de már ő is sok figyelmet szentelt gyerekeinek

– mondta Madden utalva a 2011-ben elhunyt Kim Dzsongilre. Nagy különbség egyébként a néhai diktátorok és a mostani között, hogy míg Kim Dzsongil és édesapja, Kim Ir Szen állítólag számos szeretőt tartottak, addig Dzsongun hűséges a feleségéhez.

Fotó: NurPhoto / Getty Images

Madden egyébként a kilövésen készült felvételeket is elemezte és arra jutott, hogy ez a bensőséges kapcsolat nem csak megjátszott dolog a fotók kedvéért: Kim Dzsongun valóban közel áll a lányához. Ugyanakkor a fotókkal az is volt a céljuk, hogy Kim emberi oldalát is megmutassák. Plusz üzenet a Nyugatnak is, hogy „íme az utódom”.

Az már szinte csak mellékes, hogy ezek a fotók tömegpusztító fegyverek árnyékában készültek.

Otthoni tanulmányok

Kim Dzsue utódlásánál az sem elhanyagolható tény, hogy édesapjával ellentétben ő nem tanult külföldön. Dzsongun 12 évesen került Svájcba, egy berni magániskolába. Egykori osztálytársai rendkívül zárkózottnak írták le, aki imádta a kosárlabdát és oda volt az amerikai akciófilmekért. Dzsue biztonsági okokból nem hagyhatja el saját országát, de ellentétben az észak-koreai gyermekekkel, neki van hozzáférése az internethez és a nyugati termékekhez, filmekhez és zenékhez is.