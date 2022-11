A világ egyik legelterjedtebb rakétája csapódott be kedden este Lengyelországban, amelyből európai országokban is található raktárkészlet, ezért is próbálták a világ vezetői a lehető legóvatosabban meghatározni, valójában kitől is származhatott a lövedék. Ukrajna és Oroszország is több tucat – ha nem több száz – SZ-300-as rakétarendszert használ a február óta tartó háborúban. A legfrissebb hírek szerint valószínűleg az sem kizárt, hogy egy eltévedt ukrán rakéta lehetett a felelős a lengyel tragédiáért.

Fotó: Costas Metaxakis / AFP

Az SZ-300-as az egyik legjobb és legsikeresebb fejlesztése a szovjet hadiiparnak. Az első egységeket 1978-ban állították hadrendbe, és az elmúlt több mint négy évtized háborúinak többségében ott volt. A BBC korábbi bemutatása szerint

a rakétarendszer több járműből áll, köztük mobil radarállomásból, parancsnoki járműből és a szintén mobil kilövőállomásból.

Egyszerre több rakétát is képes kilőni, amelyek – attól függően, hogy milyen rakétával van felszerelve – akár 400 kilométerről is célba találhatnak. Az SZ-300-at elsősorban légvédelmi, föld-levegő rakétának tervezték, azaz az ellenséges repülők vagy rakéták megsemmisítésére alkalmazható, de kiválóan alkalmas földi célpontok kilövésére is.

Az SZ-300-asból 1978 óta többféle változat is készült, amelyek különböző nevet viselnek. A mai napig több országban rendszeresített eszköz, Oroszország mellett a legtöbb szövetségese, így Fehéroroszország, Észak-Korea, Kína, Szíria, India és Irán is rendelkezik vele. Európában Bulgáriának és Görögországnak is van SZ-300-as légvédelmi rendszere.

Fotó: Anadolu Agency

Korábban Szlovákiának és Németországnak is volt belőle, de az utóbbi az újraegyesüléskor visszaküldte Oroszországba,