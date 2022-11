Tokió kormányzója felszólította a japán főváros lakosait, hogy meleg garbó viselésével csökkentsék az energiafelhasználást. Koike Juriko szerint ez a ruhadarab nagy segítséget nyújt abban, hogy alacsonyan tartsa az ember az egyre emelkedő számlákat, ezért utasította a hivatalának alkalmazottait, hogy járjanak elő jó példával.

Azt nem tudni, Emmanuel Macron energiatakarékosságból visel-e garbót.

Fotó: AFP



A BBC tudósításában emlékeztetett, hogy a japán főváros már korábban adott ki iránymutatásokat az energiaspórolással kapcsolatban, és az ilyen kérdésben tartott egyeztetéseken a tisztségviselők is garbót viseltek.

Amikor arról kérdezték, hogy a garbó illő viselet-e munkahelyen, a város kormányzója a francia elnököt hozta fel, akitől a japánok ihletet meríthetnek, mivel Emmanuel Macronról köztudott, hogy kedveli ezt a ruhadarabot. „A garbó meleg, és csökkenthető vele az energiafelhasználás, így még a szén-dioxid-kibocsátás is” – magyarázta. A BBC szerint az nem teljesen világos, hogy Macron az energiaválság miatt vagy divatból visel-e néha garbót, de a magas nyakú pulóver iránti rajongása már jó ideje vitatéma. 2019-ben a Vanity Fair magazin cikket jelentetett meg például azzal a címmel, hogy „Mit akar üzenni Emmanuel Macron a garbóval?”. Koike szerint mindenesetre a magas nyakú pulóver viselése leleményes módszer a téli energiaválság kezelésére, mókás és ráadásul divatos is.

A japán kormány is azt kéri az emberektől, hogy december 1. és március 31. között takarékoskodjanak, kapcsolják le a fölösleges lámpákat, rétegesen öltözzenek fel odabenn is, és vegyék kicsit lejjebb a fűtést. Európában is hasonlót szorgalmaznak a kormányok, köztük Macroné is, míg Németországban már a hivatalokban kapcsolták lejjebb a fűtést, és lemondtak a díszkivilágításról is.