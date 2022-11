Ukrán First Lady: Ukrajna túléli a telet

Kijevben adott interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége, Olena Zelenszka a BBC-nek. A First Lady kijelentette, hogy bízik az ukrán emberekben és abban, hogy át fogják vészelni a telet. Ukrajnában rendszeresek az áramkimaradások, amióta Oroszország folyamatosan bombázza az energetikai infrastruktúrát. Sokak szerint egy hidegebb tél újabb fordulópontot jelenthet az energiaellátási gondok miatt.

Az ukrán First Lady, Olena Zelenszka.

Fotó: Stephen McCarthy

Készen állunk a nehézségekre. Annyi szörnyűségben volt már részünk, annyi áldozatot és pusztítást láttunk már, hogy az áramszünet nem a legrosszabb dolog, ami történhet velünk

– mondta Zelenska. Hozzátette, hogy egy nemrég készült közvélemény-kutatás szerint az ukránok 90 százaléka hajlandó lenne elviselni egy 2-3 évig tartó áramhiányt, ha utána csatlakozhatnának az Európai Unióhoz.

Olena Zelenszka a háború első hónapjaiban távol maradt a nyilvánosságtól, majd május 8-án, anyák napján tért vissza Kijevbe. Azóta folyamatosan szerepel konferenciákon vagy találkozókon, illetve már több interjút is adott. Első nagyobb szereplése júliusban volt, amikor

első külföldi First Ladyként felszólalhatott az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa előtt.

Ekkor az ukrán elnököt helyettesítette, aki hivatalosan nem hagyta el Ukrajnát az invázió kezdete óta.

Azóta Olena létrehozott egy Summit of First Ladies and Gentlemen nevű szervezetet, amiben az egyes országok kormány- és államfőinek házastársai vesznek részt. A szervezet célja, hogy segítsék az ukrán gyerekek evakuálását Ukrajnából és biztosítsák nekik az esetleges orvosi kezeléseket és az oktatást, ameddig a háború tart. A csoport például ukrán tankönyveket juttat azokba az országokba, ahol nagy számú menekült gyerek van. Az ukrajnai háború nem csak a regionális haderők küzdelméből áll, mivel a harcokban rengeteg civil is életét vesztette már. Dokumentált adatok szerint eddig legalább 440 gyermek vesztette életét az Ukrajnában dúló háború következtében.

Ez nemcsak Ukrajna harca, hanem egy világnézeti háború

– válaszolta Olena arra a kérdésre, hogy nem érzi-e azt, hogy a nemzetközi közösség a globális infláció mellett kezd belefáradni Ukrajna támogatásába.

A First Lady arról is beszélt, hogy a háború hatására az ukrán társadalom teljesen és visszafordíthatatlanul átalakult. Szerinte korábban egy patriarchális berendezkedés jellemezte az országot, de a nők szerepe mára megváltozott.

Konyha, gyerekek, templom... ez már nem az ukrán nők élete. Aki átél egy ilyen háborút, az többi nem tér vissza a régi rendez.

Ukrajna küzd az energiaellátás helyreállításáért

Ukrajna villamosenergia-szükségleteinek már csak az 50 százalékát tudja kielégíteni – közölte az ukrán Ukrenergo áramszolgáltató. Az orosz rakéták országszerte megrongálták az energetikai infrastruktúrát. A szakemberek dolgoznak a legfontosabb ellátási pontok helyreállításán, de a munka sok időt vesz igénybe – írta meg a BBC.

Melegedő pontok az áram nélkül maradt Odessza egyik utcáján.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy az ország 15 régiójában a legproblémásabb az ellátási helyzet, ezek egyike pedig a főváros, Kijev.

A tél közeledtével a hőmérők higanyszálai egyre mélyebbre süllyednek. Sokan attól tartanak, hogy a tartós fagypont alatti hőmérséklet miatt sokan fognak halálra fagyni tavaszig. Kijev polgármestere Vitalij Klicsko a BBC-nek azt mondta, hogy nem zárja ki, hogy a főváros teljesen áram, fűtés és víz nélkül fog maradni. Csütörtök reggel a város 70 százalékában volt áramkimaradás.

Ukrajnában a hatóságok több mint négyezer menedékpontot állítottak fel, ahol az emberek védve vannak a hidegtől, tudnak telefont tölteni és meleg teát vagy kávét is kapnak.

Az ukrán miniszterelnök-helyettes egy interjúban arról beszélt, hogy

az ukránoknak 120 napot kell túlélniük.

Irina Verescsuk szerint Oroszország célja a az energiaterrorral egy humanitárius válság előidézése. Volodimir Zelenszkij ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az energiainfrastruktúra elleni támadások azt mutatják, hogy az oroszok nem tudják hogyan kell harcolni, ezért nyúltak a terror eszközéhez Ukrajna ellen.