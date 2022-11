Észak-Korea szombaton négy rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a nyugati tengerbe – közölte a dél-koreai hadsereg, miközben Szöul és Washington befejezte hatnapos nagyszabású hadgyakorlatát.

A rakéták mintegy 130 kilométert repültek, és a 20 kilométeres magasságot is elérték

– írta a Reuters.

Phenjan a héten több rakétát is indított, köztük egy interkontinentális ballisztikus rakétát is kilőtt. A kísérletet az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán is elítélte. Az újabb kísérlet felveti annak az aggályát, hogy Phenjan 2017 óta először készülhet újraindítani a nukleáris fegyverek tesztelését.

Dél-Korea és az Egyesült Államok szövetségi hadgyakorlatán mintegy 240 katonai repülőgép és két amerikai B-1B stratégiai bombázó, valamint négy F–16-os és négy F–35A vadászgép vett részt a dél-koreai vezérkari főnök szerint. 2017 óta ez az első alkalom, hogy a B-1B-t bevetik az amerikai–dél-koreai hadgyakorlatokon, ami a Koreai Köztársaság és az Egyesült Államok együttes elkötelezettségét mutatja az iránt, hogy határozottan reagáljanak az Észak-Korea részéről érkező bármilyen provokációra – áll a közös vezetők közleményében.

Fotó: Getty Images

Észak-Korea szerdán 23 rakétát lőtt ki, amelyek közül egy először landolt Dél-Korea partjainál, és Phenjan erőszakos fellépéssel fenyegetőzött, hacsak Washington le nem állítja a Dél-Koreával folytatott szövetséges légi gyakorlatokat. Washington péntekre összehívta az ENSZ Biztonsági Tanácsának nyilvános ülését, ahol azzal vádolta Oroszországot és Kínát, hogy akadályoztatják, hogy a Biztonsági Tanács szankciókkal büntesse Észak-Koreát.

Az észak-koreai külügyminisztérium szóvivője pénteken késő este nyilatkozatot adott ki, amelyben arra figyelmeztetett, hogy a folyamatos provokációt szükségszerűen szüntelen ellenlépés követheti – jelentette a KCNA állami média.

Az elmúlt években a Biztonsági Tanács megosztott volt abban a kérdésben, hogy miként lépjen fel Észak-Koreával szemben. Májusban Kína és Oroszország megvétózta azt az amerikai kísérletet, hogy az észak-koreai rakétakilövésekre válaszul további ENSZ-szankciókat vezessenek be.