Beleáll a földbe az orosz gazdaság, annyi pénzt éget el Moszkva a háborúra

Kimerülőben lehetnek az orosz tartalékok, már amennyiben hinni lehet a Forbes ukrán lapjának. Az újság becslései szerint ugyanis Oroszország az ukrajnai háború kilenc hónapja alatt mintegy 82 milliárd dollárt (32 430 milliárd forintot) égetett el. Ez elképesztően nagy összeg. Összehasonlításul: a teljes orosz állami bevétel a lap szerint 340 milliárd dollárra rúgott 2021-ben, vagyis ennek csaknem negyedét költötte már el a háborúra Moszkva.

Fotó: Dzmitry Schakachykhin / Shutterstock

Ráadásul ebbe csak a közvetlen költségek számítanak bele, vagyis amelyeket Oroszország valóban elkölthetett a háborúra, az egyéb védelmi kiadások, illetve főleg a háborúk és a szankciók hatása az orosz gazdaságra be sem lett kalkulálva. Ez még tovább mélyíthetné az így is jelentős gödröt. Különösen annak fényében, hogy a hírek szerint az orosz hadsereg készletei is kimerülőben vannak, a tüzérségi lövedékeket, rakétákat és drónokat pedig kénytelenek máshonnan beszerezni, ami szintén nem olcsó mulatság.

Tavasszal ez a kiadás még úgy tűnt, beleférhet Oroszországnak, hiszen naponta 1 milliárd euró bevétele volt az olaj- és gázeladásokból, de azóta a helyzet jelentősen megváltozott.

Az Északi Áramlat felrobbanásával, illetve az olajra decemberben életbe lépő embargóval egyre nehezebben tudja értékesíteni természeti kincseit Oroszország, ami nagy csapás a gazdaságának.

Sokba kerülnek a katonák

A Forbes ukrán lapjának adatai szerint jelentős összegeket emészt fel például a zsoldosok fizetése. A fizetett katonák havi 200 ezer rubelért (1,3 millió forintért) harcolnak Ukrajnában, a Kreml összességében, átlagosan 200 dollárt költ egy katonára,

az októberben besorozott 300 ezer tartalékos felszerelése és ellátmánya pedig további 2,7 milliárd dollárt emészt fel,

nem beszélve azokról a kártérítési összegekről, amelyeket az elesett katonák hozzátartozóinak kell kifizetni.

Drága rakéták

A háború kilenc hónapja alatt Oroszország rengeteg rakétát és lövedéket indított útjának. Becslések szerint naponta akár 10 és 50 ezer darab tüzérségi lövedéket is kilőhettek a legintenzívebb, május–júliusi időszakban. A nyáron az ukrán részről bevetett HIMARS-rakétarendszerek ugyanakkor jelentősen megcsappantották a készleteket a lőszerraktárak felrobbantásával. A becslés szerint egy lövedék ára ezer dollár körül mozog, a tüzérségre pedig összesen 5,5 milliárd dollár égethetett.

Fotó: Anadolu Agency

Rakétából mintegy négyezer fogyott, darabonkénti 3 millió dolláros költséggel számolva ez is nagyot dobott a háború költségén.

Súlyos veszteségek

Az emberállományt a mozgósításokkal még tudja pótolni Oroszország, de a hadifelszerelést már egyre nehezebb. Kijev adatai szerint az oroszok 278 repülőgépet és 261 helikoptert vesztettek, ez 8 milliárd dollárt tesz ki. Szintén alaposan megcsappant Oroszország tankkészlete is, bár a pontos veszteségről nincsenek adatok, de több száz, egyes becslések szerint közel 2900 tankot is veszthettek, páncélozott járművet pedig még többet.

Ezek együttes következménye, hogy Moszkva egyre inkább külföldre kacsingat, megmaradt szövetségeseitől, Irántól és Észak-Koreától vásárol felszereléseket, amelyekhez olcsóbban és gyorsabban jut hozzá, mintha a szankciók és embargók sújtotta gazdaságával maga állítaná elő. Ennek ellenére a irtózatos hadi kiadásokat a jelentések szerint egyre inkább kezdi megérezni Oroszország és az sem zárható ki, hogy emiatt is kényszerültek jelentős területeket feladni. Szakértők szerint a következő hónapokban elsősorban a még meglévő régiók megtartására koncentrál majd az orosz hadsereg.