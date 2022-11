Egyre több bizonyíték van arra, hogy Oroszország háborús bűnöket követett el

The New York Times: tényleg kivégezhették az orosz foglyokat az ukránok Az állítólagos videók napok óta vitákat váltanak ki a felek között: Moszkva háborús bűncselekményről beszél, Kijev szerint viszont tüzet nyitottak rájuk, és azt viszonozták. Most a The New York Times című lap is beleásta magát a történtekbe, de az eredménynek nem örülnek majd az ukránok.