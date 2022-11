Varga Zoltánon kívül egy másik személyt is meggyanúsított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) abban az ügyben, ami a 24.hu portált is működtető Centrál Médiacsoport tulajdonosához köthető, nagyrészt EU-s pénzből létrehozott cég áron aluli eladásával van összefüggésben – értesült a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a költségvetési csalás mellett mindkettőjüket hűtlen kezeléssel is gyanúsítják.

Ahogy a VG is megírta: a médiavállalkozót, Magyarország egyik leggazdagabb emberét ki is hallgatták, amit később az ügyvédje is elismert. A nyomozók azt feltételezik, hogy a médiamogul az egyik hozzá köthető, lényegében EU-s pénzből létrehozott cég, a Nógrádi Vegyipari Zrt. áron aluli eladásával több mint félmilliárdos kárt okozhatott az uniós költségvetésnek. Varga tagadja a bűncselekményt.