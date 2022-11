Lukasenka: Fehéroroszország nem küld katonákat Ukrajnába

A híresztelésekkel ellentétben Fehéroroszország nem fog és nem is tervez katonákat küldeni Ukrajnába. Ezt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök jelentette ki egy orosz állami hírügynökségnek. Emellett arról is beszélt, hogy szerinte Ukrajnának most már abba kellene hagynia a harcot és tárgyalóasztalhoz kellene ülnie Moszkvával.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Minszk haderő bevetését tervezi Ukrajnában – írta meg az MTI. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.

Fotó: Getty Images Nem küldjük oda a katonáinkat, mert erre semmi szükség. Noha 35-40 ezer embert azonnal készenlétbe helyezhetnénk, a mi fegyveres erőink nem oldanák meg a problémát – hangsúlyozta csütörtökön újságíróknak nyilatkozva a fehérorosz vezető. Kijev szerint az oroszok robbantani akarnak Fehéroroszországban, majd az ukránokra kenni A hírszerzés kiemelte, hogy a fehérorosz KDB, a belügyminisztérium és a határőrcsapatok egységeit már fokozott készültségbe helyezték. Lukasenka arról is beszélt, hogy szerinte az ukrán vezetésnek le kellene állítania magát, és lépéseiket kell tennie a konfliktus lezárása érdekében, ha nem kívánja rengeteg ember halálát és országa pusztulását. A fehérorosz elnök az orosz állami Szputnyik hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette, hogy véleménye szerint az amerikaiak nem törekszenek béketárgyalásokra, csupán az atomháborútól tartanak. A Fehéroroszország vezetője szerint tárgyalásokra van szükség a béke eléréséhez. Bízik benne, hogy Ukrajna ezt minél előbb belátja majd. Lukasenka szerint az amerikaiak nem engedik, hogy eljöjjön a béke Tárgyalni kell. De észszerűen tárgyalni, és a békéről tárgyalni. Ukrajnát és ugyanúgy a lengyeleket és az amerikaiakat, akik mögötte állnak, le kell leplezni, valós fénybe helyezni őket – nyilatkozta Lukasenka. Hozzátette, hogy ők azok, akik nem kívánnak semmiféle béketárgyalásokat. Szerinte Amerika – amely Lengyelország által uralkodik – csak egy dologtól fél: a nukleáris összetűzéstől. A fehérorosz elnök nem először alkalmaz ellenséges retorikát az Egyesült Államokkal szemben. A múlt héten egész konkrétan a McDonald’s amerikai gyorsétteremláncról fejtette ki nem túl hízelgő véleményét. Ez azért történt, mert az étteremlánc november 22-én végleg kivonult a fehérorosz piacról. Lukasenka szerint ez örömteli hír, hiszen így a fiatalok végre visszatalálhatnak a nemzeti ételeikhez. Az elnök úgy fogalmazott: Sőt, mi még jobbat is tudnánk csinálni! Hát miért ne tudnánk félbevágni egy bucit, vagy zsömlét, húst tenni a közepébe, meg salátát és hozzá sült krumplit csinálni? Mondjuk azt nem értem, ki eszi ezt meg?

