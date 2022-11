Már az ukránok sem zárják ki, hogy az ő rakétájuk csapódott be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik tanácsadója a CNN megkeresésére nem cáfolta egyértelműen az amerikai sajtóhíreket, amelyek szerint az első jelentések azt igazolják, hogy a Lengyelországban két ember halálát okozó rakétát az ukránok lőtték ki, hogy megkíséreljenek elhárítani egy orosz csapást. A nyilatkozó NATO-szakértők azért nem mertek névvel beszélni, mert nem kaptak rá engedélyt felettesüktől, míg a szervezet a CNN megkeresésére egyelőre nem reagált.

Fotó: AFP

Mihajlo Podoljak viszont igen, akit szembesített a CNN a legfrissebb információkkal,

és bár nem erősítette meg azokat, nem is tagadta.

Az ukrán vezető tanácsadó arról beszélt, hogy Oroszország indította el a háborút, kiszámíthatatlan harctérré változtatta a kontinens keleti részét, elavult rakétákkal támadja Ukrajnát, ennek pedig bármikor lehet az a következménye, hogy egy harmadik ország területén csapódik be egy rakéta.

A lengyelek már az első pillanattól kezdve óvatosan fogalmaztak, hiszen a külügyminisztérium kedd este azt jelentette be, hogy orosz gyártmányú rakéta okozta a tragédiát, nem pedig azt, hogy az oroszok lőtték ki. Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök hangsúlyozta, nincs egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ki indította a rakétát, és Mateusz Morawiecki miniszterelnök is higgadtságot kért a lakosságtól, mondván, ne dőljön be a manipulációnak. Biztonságpolitikai szakértők elképzelhetetlennek tartották, hogy Oroszország megtámadna egy lengyel falut.

Bár éjjel felvetődtek olyan sajtóhírek, hogy valószínűleg egy ukrajnai hőerőművet célozhatott az orosz hadsereg – a kritikus ukrán infrastruktúra elleni támadás mindennapossá vált –, később már Joe Biden amerikai elnök is arról beszélt, hogy ukrán légvédelmi rakétát találhattak a helyszínen.

Az azonosítás azért nem egyszerű, mert még a NATO-tagoknak is bőven van az eszközből: az SZ-300-as rakétarendszer az egyik legjobban sikerült szovjet hadieszköz, nem csoda, hogy még több mint négy évtized után is ennyien használják. Jelenleg az ukránok is ezzel védekeznek.

A CNN megkeresésére egyébként az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője nem kívánta megerősíteni még azt sem, hogy orosz gyártmányú rakétáról van szó. A portál információi szerint egy közeli repülőgép adatai alapján rendelkezésre áll a rakéta pontos röppályája, Biden ezért is mondhatta, hogy az eddigi adatok nem erősítik meg, hogy Oroszország indította volna el.