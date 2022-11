Németországhoz hasonlóan Szlovákiában is csökken a katonaság iránti érdeklődés azóta, hogy kirobbant az orosz–ukrán háború, mert attól tartanak, hogy ha jelentkeznek, be is vetik őket egy konfliktus esetén. A szlovák védelmi minisztérium megerősítette, több tucat újonc kérte azonnali felmentését, amikor az oroszok átlépték a fehérorosz–ukrán határt.

Fotó: Getty Images

Marian Majer, a Honvédelmi Minisztérium vezetője megerősítette, nagyobb az aggodalom a jelentkezők körében, ám nem tekint súlyos problémaként a kialakult helyzetre, mert ők csak az emelkedés lassulását tapasztalják, de még így is magasabb az érdeklődők száma, mint a koronavírus-járvány kirobbanása előtt. A minisztérium közlése szerint 2019-ben 3324 felvételi kérelmet rögzítettek, az elmúlt két évben 4300-nál is többet, míg az idei első kilenc hónapban 3553-nál járnak. A TV Markiza reprezentatív felmérése szerint

a szlovák fiatalok kevesebb mint 20 százaléka maradna az országban és harcolna, ha kitörne a háború, míg a 35 év alatti válaszadók csaknem fele azonnal elhagyná Szlovákiát.

Ezzel szemben Csehországban nagyot nőtt az érdeklődés a katonaság iránt, és további 120 katonára számíthatnak, Jana Cernochová cseh védelmi miniszter ugyanis bejelentette, év végéig kivonják csapataikat az Európai Unió mali missziójából, amelynek kiképzési feladatait vezették 2020 óta. Franciaország és szövetségesei a térség instabilitása miatt egy évtized után fokozatosan kivonják a katonákat, a csehek viszont nem várják meg a folyamat végét.

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a katonáik csak üldögéljenek a bázison. Ha a külföldi misszió nem hoz semmit, akkor jöjjenek haza, mert itthon is szükségünk van rájuk, hiszen a térségben háborúznak

– közölte Cernochová, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy már nem tudnak a képzésben segíteni a mali hadseregnek, mert a helyi kormány tiltja a katonák részvételét a programban. A védelmi miniszter megjegyezte, ha találnak új partnert, hajlandók a régióban maradni, jelenleg több országgal is tárgyalnak, például Mauritániával, Szenegállal, Szudánnal és Csáddal.