Mentális segítségre szorul az ukránok 70 százaléka

A Gradus végezte felmérés szerint nem fordulnak szakemberhez az ukrajnaiak, pedig a háború megviselte őket lelkileg.

Fotó: Anatolii Stepanov/AFP

Az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón - amelyről a Kárpáti Igaz Szó számolt be - részt vett Viktor Ljasko egészségügyi miniszter is. Amit a felmérés talált, azt a Nemzeti Mentális Egészségügyi és Pszichoszociális Támogatási Program kidolgozásához használják el. Ennek a létrehozását az ukrán first lady, Olena Zelenszka kezdeményezte.

Összefoglalásként, Ukrajna lakóinak 70 százaléka stresszesnek vagy idegesnek érzi magát, de csak 2 százalékuk fordul a bajaival szakemberhez.

Amióta a pszichológiai és pszichiátriai ellátás létezik, azóta Ukrajna nem élt át ilyen léptékű háborút, aminek a mentális egészségre gyakorolt hatását évtizedekig fogják vizsgálni

– mondta Ljasko. Mióta Oroszország lerohanta Ukrajnát, 650 ezren fordultak pszichológushoz, pszichiáterhez az egészségügyi ellátórendszer keretében.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A válaszadók fele érez szorongást és feszültséget, és legnagyobb arányban a nők, illetve a 25-34 évesek élnek át napjainkban stresszt vagy idegességet, félelmet, riadalmat. Általában elismerik, hogy segítségre szorulnak, mégsem fordulnak szakemberhez, ugyanis a beidegződés szerint a megkérdezettek 49 százaléka ugyanis azt hiszi, hogy a pszichológus a pszichiátriai betegeket kezeli.