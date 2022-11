Orosz rakétadarabok és ukrán elfogórakéta csapódott be Lengyelországban

A rendelkezésre álló információk szerint orosz rakéták darabjait és egy ukrán elfogórakéta maradványait találták meg Lengyelországban – közölte a belga védelmi miniszter szerdán.

Fotó: Anadolu Agency

Ludivine Dedonder Twitter-üzenetében közölte, az értesülések alapján úgy tűnik, hogy

a lengyelországi becsapódás az ukrán légvédelem tevékenységének következménye. Mindezt a folyamatban lévő vizsgálatoknak kell megerősíteniük

– tette hozzá a belga tárcavezető.

Két ember meghalt Lengyelországban, amikor kedden az ukrán határhoz közeli Przewodów városban rakéta csapódott egy gabonaszárítóba. A lengyelek már az első pillanattól kezdve óvatosan fogalmaztak, hiszen a külügyminisztérium kedd este azt jelentette be, hogy orosz gyártmányú rakéta okozta a tragédiát, nem pedig azt, hogy az oroszok lőtték ki. Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök hangsúlyozta, nincs egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ki indította a rakétát, és Mateusz Morawiecki miniszterelnök is higgadtságot kért a lakosságtól, mondván, ne dőljön be a manipulációnak. Biztonságpolitikai szakértők elképzelhetetlennek tartották, hogy Oroszország megtámadna egy lengyel falut.

Bár éjjel felvetődtek olyan sajtóhírek, hogy valószínűleg egy ukrajnai hőerőművet célozhatott az orosz hadsereg – a kritikus ukrán infrastruktúra elleni támadás mindennapossá vált –, később már Joe Biden amerikai elnök is arról beszélt, hogy ukrán légvédelmi rakétát találhattak a helyszínen.