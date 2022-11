Már nemcsak a tanárok béremelését, hanem oktatási reformot is követeltek a tanárok, diákok és szülők a péntek esti vonulásos tüntetésen Budapesten, amely a reggeli élőlánc folytatásaként indult a Március 15. térről.

Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

A megmozdulást az Egységes Diákfront tagjaiként a Turul Diákegyesület, a Pala Mozgalom, a Grund és a Diákok a Tanárokért szervezte. A demonstráció résztvevői az Erzsébet hídon át a Clark Ádám térre indultak rendőri felvezetéssel. Az első sorban kifeszített molinójukon a Tanárainkkal vagyunk! feliratot vitték.

A pódiumon csak diákok szólaltak fel. Arról beszéltek, hogy

már nem elég béremelést követelni, oktatási reformot akarnak.

Megfogalmazták azt az igényüket is, hogy a tanulók anyagi helyzete ne befolyásolhassa az elérhető oktatás minőségét. Emlékeztettek: korábban már felszólították a közmédiát arra, hogy adjanak tudósítást a megmozdulásaikról és a televízióban élő adásban mondhassák el véleményüket. Elégedettlenségüknek egy perc néma csenddel adtak nyomatékot.

Ezután az Egységes Diákfront pontokba szedett követeléseit ismertették:

megoldást a tanárhiányra, tanítható és tanulható mennyiségű tananyagot, élhető körülményeket az iskolákban, figyelmet az oktatásra, a sztrájkjog azonnali visszaállítását, valamint az iskolai szegregáció azonnali felszámolását.

A beszédek után performansz következett: az alagút tetejéről kockásingekből varrt molinót lógattak le, majd játékpénzeket szórtak annak illusztrálására, mennyi pénzt szór el a kormányzat felesleges dologokra, ahelyett, hogy azt az oktatásra költené.

A Tanítanék szervezet szerint összesen 180 iskola csatlakozott a pénteki munkabeszüntetéshez.

Országszerte is demonstráltak a diákok és tanáraik az Index beszámolója szerint, például a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz pedagógusa, vagyis a sztrájkjoggal rendelkező kollégák 80 százaléka ismét részt vett az országos munkabeszüntetésben. A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola is csatlakozott a sztrájkhoz: 39 főállású tanár közül 25-en nem vették fel a munkát, és további 10 munkatársuk –többek között a titkárnő is – szolidaritást vállalt velük.

A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Facebook-oldalán tudatta: ők is csatlakoztak a sztrájkhoz.