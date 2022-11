„Osztozunk a fájdalmatokban” – Putyin üzent a gyászoló orosz anyáknak

Személyesen ő maga és a teljes orosz vezetés osztozik azoknak az édesanyáknak a fájdalmában, akiknek a fiai elestek Ukrajnában. Ezt Vlagyimir Putyin mondta azon a pénteki találkozón, ahol 17 orosz anyát fogadott. Bár korábban úgy tűnt, nem jön össze a találkozó, de végül a felháborodás miatt mégis sikerült összehozni.

Fotó: Mikhail Metzel / AFP

A 17 nő az ország különböző régióiból érkezett a Kremlbe. Volt olyan közöttük, akinek több fia is Ukrajnában harcol, és olyanok is, akik már elvesztették gyermeküket a harcokban. Az utóbbiak közé tartozott Galija Szuhovszkaja, akinek egyetlen fia, Szemjon még márciusban halt meg, a brutális vérengzésről elhíresült Bucsában. Egy kislányt hagyott félárván.

Szintén ott volt a találkozón Jelena Alekszejeva is, akinek kisebbik fiát szeptemberben sorozták be. Azóta már megjárta a frontot, súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, és kórházban ápolják. Más édesanyák is súlyos sérülésekkel kapták vissza a fiaikat, volt olyan, akinek a gyermeke kétszer is megsérült, mert az első után visszaküldték a frontra. Azóta már kiképzőként dolgozik.

Tisztában vagyok vele, hogy semmi sem pótolhatja egy fiú elvesztését

– mondta az orosz elnök a gyászoló anyáknak, akiket biztosított afelől, hogy az orosz hadsereg mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekeik épségben térhessenek haza a harcokból.

Arról, hogy a beszélgetésen pontosan mik hangzottak el, a RIA Novosztyi orosz hírügynökség nem számolt be. Ezt kiemelte a CNBC cikke is, amely szerint fura, hogy az édesanyák reakcióját nem játszották be a találkozóról közzétett videófelvételen. A Reuters pedig azt is megjegyezte, hogy Putyin a beszéd közben sokszor köszörülte a torkát.