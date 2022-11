A megfelelő hozzáállást várja el a magyar labdarúgó-válogatott játékosaitól csütörtökön a Luxemburg elleni barátságos mérkőzésen – jelentette ki Marco Rossi szövetségi kapitány a mai sajtótájékoztatóján.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Minden meccs fontos. Sok minden jól működött az elmúlt két évben, de a részletekben szeretnénk előre lépni és fejlődni. Ez az, amit szeretnék látni: a fejlődést. Hibázni lehet, de a megfelelő hozzáállást elvárom!

– mondta az olasz szakvezető, aki elárulta: a válogatottól szeptemberben visszavonult Szalai Ádám helyén ezúttal Ádám Martin lesz a középcsatár.

Rossi az MTI érdeklődésére a csapatkapitányi posztot illetően kifejtette, hogy nemcsak a stáb tagjaival, hanem a kulcsjátékosokkal is átbeszélték a helyzetet, ugyanakkor mivel a kerettel még nem közölték, ki lesz az új csapatkapitány, így egyelőre ő sem árulta el. Az új játékosokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: egyikük sem ajándékból kapott meghívót, ezzel az első lépést megtették, innentől csak rajtuk múlik, hogy megtartsák a helyüket.

Luxemburg évről évre olyan játékosokat hoz, akik nem itt születtek. Ennek köszönhetően a válogatottja meccsről meccsre fejlődik, éppen ezért nem becsülhetjük le a riválist. Érdekes meccs lesz, nem szabad a világranglistán elfoglalt pozícióból kiindulni

– mondta a FIFA rangsorában 92. együttesről Rossi, aki kiemelte, hogy a Nemzetek Ligája C divíziójában remek eredményeket ért el a miniállam csapata. „A klubtársaimtól tudom, hogy a törököknek nem voltak egyszerű meccseik Luxemburg ellen. Nekünk az lesz a feladatunk, hogy ezeket a problémákat elkerüljük” – mondta a Fenerbahcéban futballozó Szalai Attila.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

A 24 éves védő kifejtette: a válogatottban minden meccs téttel bír, mert aki felveszi a címeres mezt, annak ez a hozzáállás a kötelessége. A visszavonult csapatkapitány kapcsán megjegyezte, Szalai Ádám a pályán és pályán kívül is vezéregyéniség volt, de most nekik az a feladatuk, hogy nélküle is hasonlóan jól teljesítsenek, illetve ugyanaz a csapatszellem megmaradjon, ami eddig jellemezte a nemzeti együttest.

A Luxemburg fővárosának vadonatúj, tavaly nyáron átadott stadionjában sorra kerülő meccs csütörtökön 20 órakor a belga Jonathan Lardot sípjelére kezdődik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.