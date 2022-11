Scholz: aggasztó, hogy a NATO területén is pusztítást okoznak a fegyverek

Fel kell tárni a lengyelországi rakétabecsapódás ügyét, és nyilvánosságra kell hozni az adatokat

– jelentette ki Olaf Scholz német kancellár szerdán a Welt német hírtelevíziónak.

Fotó: Kay Nietfeld / dpa Picture-Alliance via AFP

A kancellár a G20-csoport indonéziai csúcstalálkozója után adott interjúban a lengyel–ukrán határ lengyel oldalán történt keddi robbanásról azt mondta, aggasztó, hogy a mi területünkön – a NATO területén – is pusztítást okoznak fegyverek, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni háborújában vetnek be.

A csúcstalálkozón részt vevő NATO-tagországi vezetők külön megbeszélést is tartottak az ügyről, és ez az egyeztetés tovább folytatódik a NATO-nagykövetek szintjén – mondta Olaf Scholz. A politikus azt is mondta, hogy először alaposan ki kell vizsgálni az esetet, és majd csak utána lehet megmondani, hogy milyen rakéta volt, kitől származik és milyen következtetéseket kell levonni. A német álláspont szerint az is fontos, hogy nyilvánosságra hozzanak minden tényt és információt.

Már az ukránok sem zárják ki, hogy az ő rakétájuk csapódott be Egyre több jel utal arra, hogy ukrán légvédelmi rakéta csapódott lengyel földre, amikor megpróbáltak kivédeni egy orosz támadást.

Scholz szerint teljesen világos, hogy akárkié volt a rakéta, és akármi volt a becsapódás oka, az egész elképzelhetetlen lett volna Oroszország Ukrajna elleni háborúja, és az ukrajnai polgárok mindennapi életéhez szükséges infrastruktúra, köztük az áram, a víz és a távhő biztosításához szükséges hálózatok elleni erőteljes légitámadások nélkül – mondta a német kancellár.