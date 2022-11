A német szövetségi rendőrség figyelmeztette az ENSZ egyiptomi klímaváltozási konferenciáján (COP27) részt vevő nemzeti küldöttséget, hogy egyiptomi ügynökök figyelhetik meg őket – számolt be a Euractiv.

A németországi rendőrség figyelmeztetése szerint a küldötteket kép- és videófelvételek rögzítésével követhetik nyomon.

A rendőrség a figyelmeztetésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a küldöttek beszélgetéseit rögzíthetik, és az egyiptomi államapparátushoz közel álló személyek provokatív akciókkal zavarhatják meg a németek által szervezett eseményeket.

Olaf Scholz (SPD) német kancellár sajtótájékoztatót tart Hanoiban 2022. november 13-án.

Fotó: Kay Nietfeld

A COP27 konferencián részt vevő három német küldött elmondta, hogy más résztvevőktől és delegációktól is kaptak szóbeli figyelmeztetést a lehetséges megfigyelés miatt. Az elmúlt napokban a klímakonferencián részt vevő két civil szervezet tagjai is gyanús tevékenységre lette figyelmesek, azt állítva, hogy fényképezték és követték is őket. A német külügyminisztérium egyik tisztviselője hangsúlyozta, hogy a küldötteknek biztonságos körülmények között kell dolgozniuk, és ennek érdekében folyamatosan tárgyalnak az egyiptomi féllel.

Az egyiptomi kémtevékenység hátterében az áll, hogy Olaf Scholz német kancellár múlt kedden, a klímacsúcson tett látogatása során felvetette a bebörtönzött éhségsztrájkoló, Alaa Abd el-Fattáh szabadon bocsátását, mielőtt belehalna a sztrájkba. Abd el-Fattáh aktivistát és bloggert 2021 decemberében öt év börtönre ítélték álhírek terjesztése miatt, és 220 napja éhségsztrájkol fogva tartása ellen. Az egyiptomi kormány reagálása szerint a börtönhatóságok biztosítják Abd el-Fattáh egészségügyi ellátását.