Magyarország és azon belül Sopron az 1980-as években kezdett népszerű fogászati célponttá válni az Ausztriából érkezők számára. Ez elsősorban az alacsonyabb költségeknek, a közelségnek és a néhány év alatt erre ügyesen berendezkedő rendelők, valamint fogtechnikai laborok gyors vállalási idejének volt betudható – idézte fel a VG érdeklődésére a magyarok mellett francia nyelvű páciensekre specializálódott Uniklinik Fogászati Központ.

A jó ár-érték arány vonzza a külföldieket

Budapest a fapados légitársaságok megjelenésével került fel igazán Európa fogászati térképére, és

a 2000-es évek elejére egyértelműen a legfontosabb fogászati turisztikai célponttá vált a kontinensen,

de világviszonylatban is nagyon előkelő, második helyet foglal el. Így érthető módon a külföldi páciensek ellátására specializálódott rendelők versengenek is egymással. Van olyan szolgáltató, amelyik utazásszervezéssel, szállásfoglalással, repülőtéri transzferrel és tolmáccsal is segíti a hozzá érkezőket.

A külföldi páciensek számára a legvonzóbbak természetesen a magyarországi árak, pontosabban az ár-érték arányok. Hiszen ugyanazt a magas minőségű ellátást vagy sokszor még magasabb színvonalút kaphatnak itt a külföldi árak 60-70 százalékáért

– hangsúlyozta a budapesti klinika, amely a magyar páciensek mellett elsősorban frankofón területekről érkezők ellátásával foglalkozik, sőt lassan hét éve saját francia részlege van. Ezzel kapcsolatban kifejtették: Franciaországban nagyon drága a fogászati ellátás, és akár három-négy hónapot is várni kell egy időpontra. Ráadásul a kinti rendelők egyáltalán nincsenek berendezkedve az összetettebb kezelésekre, a nagyobb szájsebészeti beavatkozásokra. További lényeges szempont a francia páciensek számára a társadalombiztosítási rendszerük működése, amelynek lényege, hogy a kötelezően befizetett biztosításuk után akkor is kaphatnak visszatérítést, ha magánszolgáltatót vesznek igénybe bárhol az Európai Unióban.

Legtöbben teljes körű ellátást kérnek

Az Uniklinik tapasztalata az, hogy

a külföldiek többnyire komolyabb, komplexebb kezelésre van szükségük, leginkább teljes körű rehabilitációra.

Ez jelenthet kiterjedt esztétikai beavatkozást, esztétikus koronákat, körhidakat vagy teljes implantációs fogpótlást. Nagyon népszerű például az utóbbi években a határokon túlról érkezettek körében az úgynevezett All-on-4 fogpótlási eljárás, amikor négy fogimplantátumot ültetnek be az állcsontba, és ezekre csavarozzák a hídprotézist.

A fogászati turizmus tehát húzóága a magyarországi egészségturizmusnak, de a szakemberek azt is hangsúlyozzák, hogy a szektor nem tudott volna így alakulni és ekkorát fejlődni az utóbbi évtizedekben, ha Magyarországon nem ennyire kiemelkedően magas színvonalú a fogorvosképzés.

A képhez hozzátartozik ugyanakkor, hogy az elmúlt két és fél évben a járvány és az abból fakadó lezárások miatt – más ágazatokhoz hasonlóan – sok mindent átélt ez a szektor is, és a kifejezetten csak külföldiekre szakosodott fogászati rendelőknek teljesen újra kellett gondolniuk a stratégiájukat.

A francia páciensek száma ebben az évben kezd a pandémia előtti időszak adataihoz visszazárkózni, és reméljük, hogy jövőre újra fejlődést mutat

– mondta Nagy Eszter Éva, az Uniklinik Fogászati Központ francia divíziójának vezetője.