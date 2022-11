Az elmúlt napokban a zord időjárás miatt elakadtak a harcok a frontvonalon, de néhány héten belül felgyorsulhat az iram, amikor nulla fok alá süllyed a hőmérséklet, és megfagy a talaj a csatatéren – közölte az ISW.

Az ukrán és orosz jelentések Kelet- és Dél-Ukrajna kritikus frontterületeiről azt jelzik, hogy a hadműveletek mindkét oldalon jelenleg megakadtak a heves esőzések és az ebből eredő erős sár miatt. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet Ukrajnában a következő héten csökkenni fog, ami valószínűleg megfagy a talajon, és felgyorsítja a harcok ütemét, mivel mindkét fél mobilitása nő. A hőmérséklet Ukrajna északkeleti részén november 28. és december 4. között fagyponthoz közeli vagy fagypont alatti napi maximumra süllyed, ami azt jelenti, hogy a talajviszonyok valószínűleg úgy alakulnak, hogy a műveletek üteme növekedni fog Ukrajnában a december 3-4-i hétvégén és a következő héten.

Fotó: AFP

Az ISW szerint, az nem világos, hogy a két hadsereg ekkor tervezi-e vagy készül-e az offenzíva vagy az ellentámadás folytatására, de a rossz időjárás már nem fogja útjukat.

A szervezet arról is beszámolt, hogy ukrán titkoszolgálati információk szerint, az orosz tisztviselők más párhuzamos katonai struktúrák támogatásával próbálhatják ellensúlyozni a Wagner-csoport finanszírozója, Jevgenyij Prigozsin befolyását. Az Ukrán Hírszerzési Főigazgatóság (GUR) november 26-án arról számolt be, hogy orosz tisztviselők Viktor Janukovicshoz köthető, Kreml-barát üzletembert, Armen Sarkisjant nevezték ki az oroszok által megszállt ukrajnai területek börtöneinek új adminisztrátorává, és Sarkisjan szándékában áll a szerepet vállalni egy új „katonai magánvállalat” létrehozásában. Sarkisjan új katonai magánvállalat létrehozására tett erőfeszítéseit Samvel Karapetyan orosz-örmény üzletember is támogatja.

Karapetyan tulajdonosa a Tashir Holding cégnek, amely az orosz állami Gazprom energiavállalat régóta alvállalkozója. A GUR arról számolt be, hogy Sarkisjan kísérlete egy új magán katonai struktúra létrehozására kísérlet arra, hogy ellensúlyt teremtsen Prigozhin de facto monopóliumával szemben az orosz katonai magáncégek területén. AZ ISW megjegyzi, hogy valószínűleg magas rangú orosz tisztviselők jóváhagyták Sarkisjan erőfeszítéseit, mivel a katonai magáncégek illegálisak Oroszországban.