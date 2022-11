Az orosz csapatok kivonulása után szombaton visszatértek a rendőrök is Herszon városába, miközben újraindul az ukrán nyelvű rádió- és tévéadás is – számolt be a Marketwatch.

A város visszafoglalása persze nem indulhatott meg azonnal: az ukrán erőknek ellenőrizniük kellett, hogy az orosz csapatok tényleg átmentek-e a Dnyeper folyó túlpartjára.

Fotó: Anadolu Agency

Az ukrán rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint szombaton nagyjából kétszáz rendőr kezdett dolgozni a városban, elsősorban háborús bűnök nyomai után kutatva.

Szintén a rendvédelmi erők feladata, hogy az esetlegesen fel nem robbant lőszereket azonosítsák.

Herszon ugyanakkor egyértelműen a humanitárius katasztrófa jeleit mutatja: a lakosság hosszú időn keresztül víz, gyógyszer, megfelelő élelem – és később áramellátás – nélkül maradt.