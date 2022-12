A két nép jövőbe vetett reményét is szimbolizálja az energetikai infrastruktúra összekötése Magyarország és Szlovénia között – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a szlovéniai Cirkovcében a Cirkocve-Pince villamosenergia-távvezeték átadóünnepségén.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI

A miniszterelnök szerint korábban az egykori jugoszláv területen élő népek és a magyarok el voltak vágva egymástól. Emiatt a magyarok minden kapcsolatot kelet–nyugat összefüggésben építettek ki, legyen szó gázról, olajról, villanyról.

A szétválasztottság Jugoszlávia megszűnése után is megmaradt, és Magyarország egyetlen szomszédja Szlovénia volt, amellyel sem a gáz, sem az olaj, sem pedig a villamosenergia-rendszer nem volt eddig összekötve – közölte a kormányfő. Felidézte, hogy

1999-ben az általa vezetett akkori magyar kormány hozta le a magyar határ végéig a villamosenergia-vezetéket, majd összekötötték azt a horvát rendszerrel.

Köszönetet mondott a szlovén kormányoknak, amelyek részt vettek a távvezeték kiépítésében, illetve a szlovén embereknek is, akik kitartottak és szintén fontosnak érezték a villamosenergia-rendszer észak–déli irányú összeköttetését. Hozzátette, hogy a magyaroknak világos a feladat, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a még hiányzó többi összeköttetés is létrejöjjön Szlovénia és Magyarország között.

A miniszterelnök kifejtette, hogy hisz abban, hogy Közép-Európa amelyhez mindannyian tartozunk, fényes jövő előtt áll.

Olyan népek élnek itt, amelyek rendkívül tehetségesek, képesek és tudnak sokat dolgozni, hajlandók kockázatot vállalni, szeretik a hazájukat és családjukat, ez pedig olyan energiát ad, hogy sikeressé tesz bennünket

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: bár különböző nyelveken beszélünk, az életösztönök összekapcsolnak bennünket. A politikusok, ha ezt megértik, és jól engedelmeskednek ezeknek a népi ösztönöknek, akkor

Közép-Európa vesztes helyett nyertese lehet a történelemnek, le tudja dolgozni a hátrányát, és Európa legboldogabb, legjómódúbb, legbiztonságosabb térségévé tudjuk alakítani.

Szlovén kollégája, Robert Golob szerint Szlovénia számára sok szempontból történelmi projekt a Cirkovce-Pince magasfeszültségű távvezeték. A szlovén miniszterelnök szerint ennek nemcsak az az oka, hogy ez a legnagyobb az állami tulajdonú villamosenergia-átviteli vállalat (ELES) történetében, és javítani fogja Szlovénia ellátásának biztonságát, hanem azért is, mert regionális és szélesebb körű jelentése is van.

Golob elmondta, hogy harminc év után most három rendszert kötnek össze, a szlovén, a magyar és a horvát elektromos hálózatot.

„Van egy nemzetközi csomópont, amely ténylegesen hozzájárul a regionális rendszer stabil működéséhez. Ez a stabilitás, amelyet mindenki magától értetődőnek tekint, csak azért létezik, mert van elektromos áram. Ez pedig azért van, mert van elég távvezetékes összekötés” – hangsúlyozta a szlovén miniszterelnök, aki szerint most szimbolikusan is összekötjük a két országot. Ráadásul ez lendületet is ad, hiszen az összeköttetés a legkritikusabb és legmegfelelőbb pillanatban történt.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió és az ezt követő energiakrízis kezelésében az efféle összeköttetések a legfontosabbak

– közölte a szlovén kormányfő, aki a szolidaritás fontosságát is hangsúlyozta.

Mind a két vezető kiemelte, hogy az áram után a gázvezetékeket is össze kell kötni a két ország között.