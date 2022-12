Elon Musk ígéretének megfelelően elkezdte nyilvánosságra hozni a részleteket arról a 2020-as botrányról, amelyben a Twitter állítólag cenzúrázta a The New York Post vezércikkét Hunter Biden gyanús ukrajnai tevékenységéről. A két évvel ezelőtti választásokat öt évvel megelőzően Joe Biden akkori alelnök fia pozíciót kapott egy ukrán gázipari vállalat igazgatóságában. A korrupciógyanús eset azért is problémás, mivel Joe Biden kapta anno feladatul, hogy tegyen lépéseket az ukrán korrupció felszámolásáért.

Fotó: Drew Angerer / Getty Images

Hunter Biden gyanús ukrajnai ügyletei 2020-ban, nem sokkal a választások előtt nyilvánosságra kerültek. Hunter még 2019-ben a személyes laptopját beadta egy számítógépszervizbe, majd ottfelejtette. A laptop javítása közben a szerviz tulajdonosa, John Paul Mac Isaac olyan e-mailekre bukkant, amelyek bizonyították Hunter Biden és a korrupcióval vádolt ukrán cég kapcsolatát. A férfi a laptopot átadta az FBI-nak, ám a rajta szereplő információk Donald Trump ügyvédjéhez, Rudolph W. Giulianihoz is eljutottak. Trump ezt követően felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tárják fel a kapcsolatot Hunter Biden és a Burisma Holdings Limited ukrán energiavállalat között.

Giuliani a laptopról származó levelezést eljuttatta a New York Postnak, amely meg is írta a leleplező cikket Hunter Bidenről.

A hír feltételezhetően jócskán befolyásolhatta volna a 2020-as amerikai elnökválasztást.

A Post cikkét végül a szőnyeg alá söpörték a közösségi médiában, így nem tudott széles körben elterjedni a hír Hunter Bidenről. Elon Musk ígéretet tett rá, hogy feltárja, miért cenzúrázta a Twitter 2020-ban a feltáró riportot. Ennek érdekében a Twitter-iratokat átadta Matt Taibbi újságírónak, akinek múlt hét pénteken jelent meg a cikke. Ebből kiderült, hogy

a Twitter 2020-ban, egy belső vizsgálatot követően azzal az indokkal blokkolta két hétre a New York Post Twitter-fiókját, és tette „megoszthatatlanná” a cikket, hogy a benne szereplő információkat vélhetően jogellenes módon szerezték meg.

Az információkat hacked materialnek, vagyis „feltört anyagnak” nyilvánították. Taibbi azt írja, hogy ezt a döntést egy a felső vezetésben lévő szűk csoport hozta meg a Twitteren belül, az akkori vezérigazgató, Jack Dorsey tudta nélkül.

A múlt hét pénteken nyilvánosságra hozott Twitter-iratok tehát rávilágítanak arra, hogy a cég házon beül igyekezett eltussolni a Biden családot kellemetlen helyzetbe hozó információkat a választások előtt. A New York Post arról írt, hogy a megjelent információk felfedik azt is, hogy

az egész 2020-as ügyben benne lehetett az FBI keze is.

Fotó: Jaap Arriens / AFP

A Post azt írta, hogy az iratokból kiderül, a Twitteren belül a Post cikkének víz alá nyomásában fontos szerepet vállalt James Baker, a Twitter akkori helyettes jogtanácsosa. Baker 2016-ban még az FBI ügynöke volt, és főtanácsadóként vett részt abban az eljárásban, amely azt igyekezett feltárni, hogy Oroszország beavatkozott-e a 2016-os amerikai választásokba Donald Trump megválasztása érdekében. Bakert a nyomozás közben elbocsátották az ügynökségtől, és információk kiszivárogtatása miatt bűnügyi vizsgálat is indult ellene.

A Post azt írja, hogy James Baker részt vett azoknak az iratoknak az összegyűjtésében és átvizsgálásában, amelyek alapján Matt Taibbi megírta a múlt hét pénteken megjelent, Twitter-iratokkal kapcsolatos cikket.

Taibbi cikkéből hiányoznak azok a részek, amelyek feltárnák, hogy az FBI nyomást gyakorolt a közösségimédia-platformokra (a Twitterre és a Facebookra), hogy cenzúrázzák a Hunter-sztorit. A lap szerint Baker szándékosan szelektálhatta ki az FBI szerepét az újságírónak átadott iratokból. Elon Musk azonnal elbocsátotta Bakert, miután fény derült az összefüggésre.

A lap egy másik cikkében idézi fel, hogy a republikánusok pert indítottak Joe Biden ellen a közösségi médiára történő nyomásgyakorlás miatt. A vád szerint a Belbiztonsági Minisztérium havonta találkozik a Facebook és a Twitter képviselőivel annak érdekében, hogy a big tech cégek cenzúrázzák a Biden-adminisztrációt negatív színben feltüntető híreket. Ilyen az Afganisztánból történt kivonulás, a Covid–19 vagy a Hunter Biden-botrány.

A szövetségi bíróság előtt folyó perben kihallgatták az FBI egyik vezető ügynökét, Elvis Chant, aki bevallotta, hogy 2020 őszén heti rendszerességgel szervezett találkozókat a Twitter és a Facebook képviselőivel, hogy egyeztessenek a New York Post Hunter Biden-cikkénék megjelenéséről.

Az érintett szövetségi bírósági eljárás 2022. október 21-én indult.