A bécsi tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező FFP2 maszkot viselni. Ez vonatkozik az állomások és a pályaudvarok zárt helyiségeire, valamint kötelező utasoknak és a személyzetnek – írja a Vindobona bécsi hírportál.

Fotó: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Az elmúlt napokban osztrák szakértők a koronavírus-járványt befejezettnek és endémiásnak, regionálisan, valamint időben korlátozottnak nyilvánították, ami bizonyos csoportokra nézve még mindig kockázatos lehet. Ezek után egyre hangosabban bírálják a bécsi járványvédelmi intézkedéseket, Eva Schernhammer epidemiológus kifejtette: az osztrák fővárosban a maszkkötelezettség érvényben maradásának nincs értelme.

Az ottani hatóságok azonban közölték: a szabályokat nem oldják fel és nem is enyhítik, azok február 28-ig érvényben maradnak. Miközben a világon szinte mindenhol eltörölték a szigorú járványvédelmi intézkedéseket, illetve enyhítették őket, addig a bécsi buszokon, metrókon és villamosokon továbbra is kötelező a maszk viselése. Az még kérdés, hogy mit hoz a jövő, mivel Kína is kivezette a zéró-Covid-politikát, így a bécsi hatóságok álláspontja egyre kevésbé védhető.