Csúcstalálkozóra hívta Ukrajnát az Európai Unió

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csúcstalálkozóra hívta meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, a meghívást az ukrán fél elfogadta, a csúcsértekezletet február 3-án tartják – közölte egy uniós tisztségviselő brüsszeli újságírókkal csütörtökön.

Azt egyelőre nem közölték, hol tartják meg a találkozót.

Fotó: European Council / POOL / AFP

A találkozón a tagállamok vezetői nem lesznek jelen, az ukrán elnök mellett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Charles Michel vesz részt. Az EU évente tart csúcstalálkozót Ukrajnával, rendszerint Brüsszelben.

Korábban az Európai Tanács elnöke nem sokkal a háború kitörése után találkozott Zelenszkijjel Kijevben, és elment a város melletti Borogyankára, ahol az ukrán hatóságok szerint az orosz csapatok polgári személyeket mészároltak le. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke április elsején, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő szintén elutazott már az ukrán fővárosba.

Volodimir Zelenszkij az országa ellen indított háború február 24-i kezdete óta először szerdán hagyta el Ukrajnát. Első külföldi útja Washingtonba vezetett. Előzőleg is számos rendezvényen vett részt, de ezekhez minden alkalommal Ukrajnából csatlakozott videókapcsolaton keresztül. Most az ukrán elnök a Fehér Házban és az amerikai Kongresszusban is beszédet tarthatott. Négyszemközti megbeszélésük előtt újságíróknak nyilatkozva Joe Biden amerikai elnök azt mondta, hogy