Az orosz hadsereg légvédelmi rendszere megsemmisített egy ukrán drónt a Szaratov megyei Engelsz fölött – közölte Roman Buszargin, a megye kormányzója csütörtökön a Telegram-csatornáján. Engelszben üzemel az orosz hadászati légierő gépeit állomásoztató repülőtér, amelyet ebben a hónapban már kétszer is megtámadtak az ukrán erők drónokkal.

Mindkét ország nagy számban használja a drónokat – fotó: Juan Barreto/AFP

A kormányzó szerint az anyagi kár nem jelentős és senki sem sérült meg.

A MASH és az Osztorozsno Novosztyi Telegram-hírcsatornája is arról számolt be engelszi lakosokra hivatkozva, hogy a repülőtér környékén légiriadó volt, valamint robbanásokat lehetett hallani. Ukrán drónok lelövéséről adott hírt a Telegramon csütörtökön egy másik orosz régió, Brajnszk megye kormányzója, Alekszandr Bogomaz is. Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek több településéről jelentettek ukrán tüzérségi támadást a helyi hatóságok.

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a csütörtöki hadijelentést ismertetve azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők Kupjanszknál több mint húsz katonát, két páncélozott harcjárművet és három járművet, Limannál mintegy hetven katonát, három páncélozott harcjárművet és öt kisteherautót, Donyeck környékén több mint nyolcvan embert veszítettek.

A tábornok emellett két meg nem nevezett létszámú diverzánscsoportot is az ukrán veszteséglistához sorolt.

Szerinte az orosz rakéta- és tüzérségi erők négy ukrán vezetési pontra, 83 tüzérségi egységre, valamint 102 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra mértek csapást, megsemmisítve egyebek között három tüzérségi lőszerraktárt, két amerikai gyártmányú M777-es tarackot, egy HIMARS sorozatvetőt, egy Mszta-B önjáró tarackot, valamint egy-egy D–20-as és D-30-as löveget.

Az orosz légierő lelőtt egy ukrán Szu–25-ös és egy Szu–24-es repülőgépet, valamin két Mi–8-as helikoptert, a légvédelem pedig hét ukrán drónt, valamint négy HIMARS- és Uragan-rakétát. Az orosz védelmi tárca szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 354 repülőgépet, 194 helikoptert, 2741 drónt, 399 légvédelmi rakétarendszert, 7296 harckocsit, 953 sorozatvetőt, 3742 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 7810 speciális katonai járművet veszítettek. Ezeket az adatokat más forrás nem erősítette meg.