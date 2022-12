Az ENSZ nagyon megdöbbent az újságírók Twitter-fiókjának önkényes felfüggesztésén - közölte pénteken Stéphane Dujarric, az ENSZ-főtitkár szóvivője, aki hozzátette, hogy a média hangját nem szabad elhallgattatni egy olyan portálon, amely azt hirdeti, hogy teret ad a szólásszabadságnak.

Fotó: STR

Ez a lépés veszélyes precedenst teremt, amikor világszerte cenzúrázás, fizikai fenyegetés és még ennél is rosszabb dolgok fenyegetik az újságírókat

– mondta Dujarric újságírók előtt.

Arra a kérdésre, hogy az ENSZ továbbra is használja-e Twittert, a szóvivő kijelentette, hogy tekintettel a portál jelentőségére, a világszervezet fontosnak véli a maradást, hogy megbízható információkat oszthasson meg. Hozzátette ugyanakkor, hogy napról napra követik a fejleményeket, és

az utóbbi időben aggasztóan megnőtt a gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás az olyan kérdésekben, mint például az éghajlat.

Melissa Fleming, a világszervezet kommunikációs vezetője szintén mély megdöbbenésének adott hangot, és hozzátette: "a média szabadsága nem játék".

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró jogvédő szervezet sürgette az érintett újságírók fiókjainak helyreállítását. A szervezet szerint a

nagy közösségi portálok önkényes irányítása nagy veszélyt jelent a demokráciára.

A RSF szorgalmazta az "ellenőrzés visszavételét (.), amíg nem késő".

A Twitter helyi idő szerint csütörtökön függesztette fel hét napra tucatnyi olyan ismert újságíró fiókját, aki nemrég a közösségi portál új tulajdonosának, Elon Musknak a repülőútjairól, valamint a Twitter felvásárlása után a cégnél uralkodó állapotokról posztolt. Musk szerint ez a személyes adatok megosztását tiltó szabályokba ütközött. Az érintettek között van a CNN, a The New York Times, a The Washington Post munkatársai és több független újságíró.

Az újságírók felfüggesztésének előzményeként a közösségi oldal szerdán függesztette fel az "elonjet" nevű fiókot, amely a milliárdos magánrepülőgépét követte valós időben nyilvánosan elérhető adatok alapján.

Az újságírók felfüggesztését bírálta Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke és a német külügyminisztérium is.

Roland Lescure francia ipari miniszter pénteken Twitter-üzenetben jelentette be, hogy az újságírók fiókjának zárolása után felfüggeszti saját tevékenységét a közösségi portálon.

Az amerikai gazdasági újságírók szövetsége, a SABEW pénteki közleményében leszögezte, hogy a Twitter lépései "sértik az Alkotmány Első Módosításának szellemét, és azt az elvet, hogy a közösségi média felületei szűrés nélkül lehetővé teszik a nyilvánosságban már megjelent információk terjesztését".

Megszüntette tartalomszabályozó testületét a Twitter A száztagú, jórészt civil szervezetekből álló tanács hétfőn késő este tartott volna értekezletet, ám az ülés kezdete előtt nem sokkal a tagok e-mailben arról kaptak tájékoztatást, hogy a Twitter megszüntette a testületet.

Musk rövid ideig részt vett újságírók audiobeszélgetésén, amely során a kérdésekre válaszul többször is kijelentette: