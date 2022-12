Felrobbant az ukrán ajándék: megsüketült a lengyel rendőrfőkapitány

Egy napon keresztül találgatták Lengyelországban, mi történhetett a rendőr-főkapitányságon, Varsóban. A helyi rendőrpalotához ugyanis mentőket és tűzszerészeket is riasztottak, miután robbanásról számoltak be az egyik irodában szerda este. Sokan külső támadásra gondoltak, de a helyzet ennél jóval egyszerűbb és kínosabb is, bár a végeredményen nem változtat: Jaroszlaw Szymczyk lengyel rendőr-főkapitány megsérült.

Fotó: Artur Widak / AFP

A részletek a lengyel belügyminisztérium csütörtöki közleményéből, illetve a lengyel sajtó nyomozásából derültek ki. Ezek alapján sikerült rekonstruálni a történteket, így derült ki, hogy semmilyen támadásról nem volt szó, baleset történt.

Szymczyk ugyanis december 11-én és 12-én Ukrajnában járt, ahol a helyi rendőri vezetőkkel találkozott. Tőlük kapott ajándékba egy gránátvetőt, amelyről a kapitány feltehetően azt hitte, hogy már hatástalanított szerkezet, azaz nyugodtan kiteheti az irodájában is. Hát, valószínűleg nem kellett volna, mert miközben a kezében forgatta, a szerkezet váratlanul elsült, és sérüléseket okozott, nemcsak a kapitánynak, de egy másik hivatalnoknak is, őt azonban nem kellett kórházba szállítani.

Szymczykot viszont igen, mert a hírek szerint meg is süketült a robbanástól.

Az ügyben vizsgálatot indítottak.

A lengyel lapok egyébként még egy harmadik sérültről is beszéltek, aki a kapitányság épületének állványzatáról esett le a robbanás pillanatában, de ezt hivatalosan senki sem erősítette meg.

Lengyelország és Ukrajna között egyébként annak ellenére is szoros maradt a viszony, hogy november közepén egy eltévedt légvédelmi rakéta két civil ember halálát okozta a határ közelében.