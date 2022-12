Justin Bieber teljes zenei munkásságát felvásárolná a Hipgnosis Songs Capital nevű kiadó, a tranzakció összege 200 millió dollár körül lehet.

Fotó: Szabolcs László/Ripost

A fiatal kanadai énekes ezzel eladná minden részesedését saját dalait tekintve, beleértve az online formában fogyasztott és fizikálisan kiadott formátumokat is. Az ilyesfajta kivásárlások egyre ritkábbak a zeneiparban, de Bieber minden bizonnyal jól jönne ki az üzletből.

A vevőkről ez már nem mondható el biztosan.

A fiatal zenészek relatíve rövid ideje kiadott dalainak hosszútávú eladhatóságát és népszerűségét ugyanis szinte lehetetlen előre megjósolni, így a balszerencsés vevők akár hatalmas pénznyelőbe is nyúlhatnak egy meggondolatlan tranzakcióval.

A teljes katalógusok felvásárlása többek között az ilyesfajta kockázatok miatt is csappant meg, de a banki kölcsönök drágulása és a zenészek egyre csak növekő árai sem segítenek a trenden.

Korábban olyan nagy nevek, mint Bob Dylan, Stevie Nicks és Bruce Springsteen is eladták már életük munkásságát, bebetonozva örökségüket és nem mellesleg busás kifizetést is bebiztosítva ezzel, de a fiatal előadók körében sem volt ismeretlen a dolog: Justin Timberlake (aki bizonyos információk szerint 100 millió dollár körüli összeggel távozott a tárgyalóasztaltól), John Legend és Ryan Tedder is belement már hasonlókba.

Justin Bieber eddig 6 albumot adott ki, a szakma legnagyobb neveivel dolgozott együtt és számítások szerint 300 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. Egy sikeres turné során akár 60-80 millió dollárt is zsebre tud tenni, tehát az korántsem állítható, hogy napjainkban ne lenne eladható a munkássága.

A Hipgnosis Songs Capitalt tavaly alapította meg a Blackstone alapkezelő 1 milliárd dolláros befektetéssel. A kiadó cég egyéb partnerei révén több mint 2 milliárd dollárnyi zeneipari munkásságra tett már szert.