Többséget kapott csütörtökön az amerikai képviselőházban a melegházasság lehetőségét biztosító törvényjavaslat, amely a korábbi szenátusi szavazást követően már csak Joe Biden elnök aláírására vár, hogy törvényerőre emelkedjen.

Fotó: Getty Images

Az Egyesült Államokban a melegházasságot eleinte csak egyes tagállamok engedélyezték, majd 2015-ben a legfelsőbb bíróság döntése nyomán az egész országban legálissá vált. Azonban amikor júniusban a legfelsőbb bíróság felülírta korábbi döntését az abortusz ügyében és Clarence Thomas, a testület egyik tagja az ítélethez társított véleményében jelezte, hogy a bíróság felülvizsgálhatná a korábbi precedenst, a kérdés ismét a közélet fókuszába került.

Az ekkor még a Kongresszus mind a két házában többséget élvező demokraták igyekeztek is az ügyet a napirenden tartani, hogy a novemberi választásokon a kampány ne a gazdasági kérdésekről – például az évtizedek óta nem látott drágulásról –, hanem kulturális kérdésekről szóljon. Mivel azonban a 100 fős szenátusban 60 szavazatra van szükség, hogy az ellenzék ne legyen képes megakadályozni a törvénykezést a legtöbb esetben,

eleinte úgy tűnt a melegházasságot legalizáló törvényjavaslat csupán politikai színjáték és egyszerű kampányüzenet.

Ennek megfelelően az alsóházban gyorsan napirendre is tűzték a törvényt, amit a demokraták mellett 47 republikánus is támogatott. A váratlan helyről is érkező támogatás aztán felerősítette az erőfeszítéseket arra, hogy a javaslat támogatói a felsőházban is találjanak 10 főt a törvény elfogadásához.

A novemberi választások és intenzív lobbitevékenység után végül 12 republikánus szenátor szavazta meg a múlt hónapban a melegházasságot, igaz, a vallásszabadságot védő módosításokkal. Ezek értelmében

a különböző egyházaknak nem kell elfogadniuk az egynemű párok házasságát, és emiatt hátrányoktól sem kell tartaniuk.

A csütörtöki képviselőházi szavazás a szenátus módosításait hagyta jóvá, így amennyiben Biden aláírja a törvényt, úgy az ügy kikerül a legfelsőbb bíróság fennhatósága alól. A kétpárti döntés rámutat arra is, hogy a 2004-es újraválasztását nem kis részben a melegházasságot ellenző, különböző tagállamokban a szavazólapon szereplő kérdések miatt elnyerő George W. Bush ideje óta mekkorát is fordult a közvélemény az országban. A The New York Times összefoglalója szerint az elmúlt évtizedben a lakosság döntő többsége megbékélt a melegházassággal, és a közvéleménykutatások szerint több mint 70 százalékos támogatást élvez.