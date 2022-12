2022. december 31-én 9 óra 34 perckor eltávozott XVI. Benedek emeritus pápa. Születési nevén Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született Németországban, ezzel ötszáz év után lett ismét német feje az egyháznak. 2005 és 2013 között volt pápa, majd ő volt hatszáz év után az első pápa, aki lemondott a tisztségéről. Mivel a pápa isten földi helytartója, a kánonjog nem tudja kezelni azt a helyzetet, hogy egy pápát e világi módon fosszanak meg jogaitól, így XVI. Benedek emeritus pápaként működött utóda Ferenc pápa mellett. Ez a helyzet több szempontból is töréseket okozott a keresztény egyház szervezetében – erről a Reuters írt.

XVI. Benedek.

Fotó: AFP

XVI. Benedek II. János Pál pápát követte az egyház élén, aki 27 évig töltötte be a tisztséget. II. János Pál széles körben népszerű pápa volt, aki össze tudta fogni a hívőket a világ minden táján. Halálával hatalmas űr keletkezett a Vatikánban, amelyet a bíborosok egy konzervatív erős vezetővel akartak feltölteni. Így esett a választásuk 2005 áprilisában Joseph Ratzinger bíborosra. A német Ratzinger megválasztása előtt 25 éven keresztül volt a Vatikán doktrinális hivatalának, a Hittani Kongregációnak (CDF) a befolyásos vezetője.

Ratzinger megalkuvást nem tűrő teológiai konzervatív volt. 1982-ig müncheni érsek volt, ez idő alatt keményen küzdött a marxista befolyású felszabadítási teológiát hirdető latin-amerikai papok ellen.

Ekkoriban még azt a gúnynevet is megkapta, hogy Isten rottweilerje

XVI. Benedek regnálását, annak ellenére, hogy szigorú vezetői képességei miatt nyerte el a bíborosok támogatását, végül botrányok jellemezték. Egy vatikáni bennfentes egyszer a félrelépés szóval jellemezte a pápaságát. Ratzinger ideje alatt az egyháznak megromlott a kapcsolata a muszlimokkal, mivel alapvetően erőszakosként jellemezte őket. A zsidó közösség ellenszenvét a holokauszt bagatellizálásával váltotta ki, illetve széles körű felháborítást keltett az a kijelentése, hogy az óvszer használata csak rontott az AIDS terjedésének problémáján. A számos probléma után végül a 2012-es Vatileaks-botrány vezetett a lemondásához. Ekkor történt, hogy XVI. Benedek komornyikját letartóztatták, amiért olyan titkos egyházi dokumentumokat szivárogtatott ki a Vatikánból, amelyek lerántották a leplet az egyházban uralkodó korrupcióról és a szexuális visszaélések eltussolásáról. A hivatalos közlés szerint azonban Benedek életkora és egészségi állapota miatt mondott le.

XVI. Benedek harca a botrányok ellen

Az egyházban úgy tartják, hogy a gyermekek elleni szexuális visszaélések II. János Pál pápa lazább vezetése alatt fajultak el. Ratzinger kezdetben keményen fellépett ezek ellen az esetek ellen, elindította a szexuális ragadozó papok fegyelmezését és leváltását. A leghíresebb eset az írországi visszaélések kivizsgálása volt, ami több püspök lemondását eredményezte. Keményen fellépett a néhai Marcial Maciel atyával szemben, aki a Krisztus Légiója katolikus rend alapítója, illetve az egyház egyik leghírhedtebb szexuális ragadozója volt. A II. János Pál pápa vezette Vatikánnak nem sikerült fellépnie Maciel ellen, annak ellenére, hogy elsöprő bizonyítékok állnak rendelkezésre bűneiről.

Fotó: AFP

XVI. Benedek pápáról azonban kiderült, hogy még korábban szemet hunyhatott bizonyos esetek felett.

Egy németországi jelentésben az állt, hogy négy esetben sem tett lépéseket bűnbe keveredett papokkal szemben 1977 és 1982 között, amikor müncheni érsek volt. Emeritus pápaként írt levelében Ratzinger elismerte, hogy hibákat követett el.

Lemondása törést okozott a Vatikánban, mivel a kánonjog nem tudta kezelni, hogy két pápa is él a földön ugyanabban az időben. XVI. Benedek visszavonulásakor ígéretet tett rá, hogy személye nem fogja zavarni Ferenc pápa munkásságát, de végül ezt nem váltotta be. Közleményeket írt, interjúkat adott, illetve a Ferenc pápával egyet nem értő konzervatívok jelképe lett. Az egyházban sokan nem fogadták el, hogy lemondott a tisztségéről, és továbbra is a pápának tekintették. A két pápa korát tovább bonyolította, hogy Ratzinger felvette az emeritus pápa titulust, és továbbra is a pápai fehéret viselte. Az egyházban szembekerültek a liberálisok és a konzervatívok, és a kánonjog átdolgozásának igénye is felvetődött.

XVI. Benedek pápa elismert filozófus és tudós volt. 1963 és 2013 között több mint 60 könyvet publikált.

A valóságban én inkább egy professzor vagyok, aki spirituális kérdéseken gondolkodik és elmélkedik

– nyilatkozta a lemondása után.

Az emeritus pápa kiválóan zongorázott, kedvencei Mozart és Bach voltak. Elismerten nem kedvelte a rock and rollt, és problémásnak tartotta az alapszenvedélyek kifejezését. A könnyűzenét egy alkalommal a banalitás kultuszának titulálta.