Orbán Viktor szerint húsz év kell a magyar futball talpra állásához

van jó néhány komoly befektetésük Budapesten, az Operaházzal szemben napokon belül megnyílik az Andrássy út 25. szám alatt álló Drechsler palotában, és a Mol Campust is magába foglaló BudaPart projektben is van katari tőke, illetve a magyar kormány megállapodást kötött a gázszállításról és pénzügyi együttműködésről is.