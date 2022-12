Amint arról a Le Soir című újság kedden beszámolt, amely hozzáférhetett a nyomozási bíró december 9-én kiadott elfogatóparancsához, a szociáldemokrata görög képviselőnő, Eva Kaili részben beismerte a cselekményben való részvételét, mégpedig azzal, hogy azonnal „utasította apját, hogy rejtse el a pénzt.”

Fotó: AFP

Eva Kaili a nyomozás során azt is kijelentette, hogy tudott arról a „tevékenységről”, amelyet férje, az olasz Francesco Giorgi végzett az azonos nemzetiségű volt EP-képviselővel, Pier Antonio Panzerivel, aki a korrupciós botrány állítólagos ötletgazdája. A belga lap szerint „bankjegyekkel teli bőröndök haladtak át a brüsszeli lakásán.”

Az ügynökök és nyomozók egy pénzzel teli bőrönddel fogták el Kaili apját Brüsszel európai negyedének központjában, egy szállodában, amely körülmény lehetővé tette, hogy a görög politikus ellen a parlamenti mentelmi joga ellenére is felléphessen, hiszen ez kirívó jogsértés volt.

Kaili, aki december 9-e óta van bebörtönözve a Brüsszel melletti hareni intézményben, és jövő csütörtökön áll a brüsszeli elsőfokú bíróság elé, amely dönt arról, hogy továbbra is börtönben maradjon, vagy feltételekkel szabadon engedje.

Közben egy másik ügyben a korrupciógyanúba keveredett uniós képviselők mentelmi jogának felfüggesztését kérte az unió főügyésze, Laura Codruţa Kovesi. Mint azt a Világgazdaság korábban megírta, a szociáldemokrata Eva Kaili és az EPP tag demokrata Maria Spyraki európai parlamenti képviselők mentelmi jogának felfüggesztését kérte múlt csütörtökön az európai főügyész. Az Európai Ügyészség közleménye szerint, az Európai Csalás Elleni Hivataltól (OLAF) érkezett vizsgálati jelentés alapján

az uniós költségvetés sérelmére elkövetett csalás gyanúja merül fel a képviselői pótlék kezelésével kapcsolatban, különös tekintettel az akkreditált parlamenti asszisztensek javadalmazásra.

A belga rendőrség egyébként Eva Kailit korrupcióval, pénzmosással és szervezett bűnözői csoport létrehozásával vádolja, mivel Katar megpróbálta befolyásolni az Európai Parlament gazdasági és politikai döntéseit az ország emberi jogi helyzetével kapcsolatban. Kaili őrizetben van, december 22-én állítják bíróság elé, múlt szerdán a helyi közalkalmazottak sztrájkja miatt nem tudott megjelenni a bíróságon.

A baloldali La Repubblica úgy értesült, hogy Francesco Giorgi a belga hatóságoknak tett vallomásában beismerte bűnösségét. Magára vállalt mindent élettársa, Eva Kaili védelmében, akivel közös gyerekük van. A napilap úgy tudja, Giorgi elismerte azt is, hogy a civil szervezetek a pénz tisztára mosására szolgáltak.

Az uniós vezetők igyekeznek kimosakodni a rájuk hulló piszokból, gyorsan reagáltak a korrupciós botrányra, miután az ügyet leleplezte a rendőrség. Az Európai Parlament mai döntése szerint szinte minden kapcsolatot megszakítanak Katarral. Kérdés, hogy ha más államokról is kiderül, hogy korrumpáltak uniós képviselőket, azok képviselőit is kitiltják-e a parlamentből. Egyébként a mostani elhatározásra azt követően jutott a testület, hogy egyre nagyobbra hízik a korrupciós botrány. Mint ismert: több magas rangú európai politikust is lefizettek Katarból, hogy számukra kedvező gazdasági és politikai döntések szülessenek Brüsszelben.

Mindeközben csütörtökön Görögország is bekapcsolódott az EP-alelnök elleni nyomozásba. Az athéni pénzügyi ügyészség előzetes vizsgálatot indított korrupció és pénzmosás gyanújával a Belgiumban őrizetbe vett Eva Kaili európai parlamenti képviselő ellen – jelentette az ERT görög közmédia.

A magyar miniszterelnök csütörtökön közzétett nyilatkozata szerint a korrupciós botrány megrengette az európai intézményeket.