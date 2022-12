MNB-törvény

A kormány és Matolcsy György jegybankelnök napokban zajló pengeváltásának fényében különösen érdekes a nemzeti bankról szóló törvény módosítása, amely alapján amennyiben a tárgyév végére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) saját tőkéjének összege meghaladja a jegyzett tőkéjét, akkor nyeresége 50 százalékát ki kell fizetnie osztalékként az államnak. Eddig ilyen kötelezettsége nem volt a központi banknak. Emellett a jegybankelnök fizetését a számvevőszék elnökének javadalmazásához igazítják, így

5-ről havi 6 millióra emelkedhet Matolcsy György bére.

Jön a szülői és az apasági szabadság

Ha a parlament elfogadja a foglalkoztatáspolitikai törvények módosítását, akkor kétszeresére, 10 napra bővülhet az apanapok száma, és bevezethetik a gyermek hároméves koráig igénybe vehető, 44 munkanapban meghatározott szülői szabadságot.

Paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása

A parlament egy rövid, de annál fontosabb határozati javaslat elfogadásával azt is kimondhatja: az Országgyűlés tudomásul veszi a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjainak további üzemidő-hosszabbítását, ami „az ország energiaszuverenitási, klímavédelmi és ellátásbiztonsági céljait szolgálja”.

Jelentős változások lesznek a fogyasztóvédelemben

A hatóság ezentúl a kártyás fizetés lehetőségét is ellenőrizheti ezentúl, és előírás lesz az is, hogy közérthetően kell tájékoztatni az ügyfeleket az ászf vagy az üzletszabályzat módosításáról. Továbbá egyszerűsítik a vevők, ügyfelek széles körét érintő fogyasztóvédelmi jogsértések miatt indult eljárásokat, és újdonság, hogy ezentúl a lekérhető médiaszolgáltatások esetében is alkalmazni kell a korhatárbesorolást.

Nyelvvizsga-amnesztia

Megszűnik a diplomaszerzéshez kötelezően előírt nyelvvizsga-követelmény. A döntés ezentúl az egyetemeké lesz, amelyek gyakorlatilag szabad kezet kapnak, hogy milyen elvárásokat határoznak meg a hallgatók felvételiztetésekor, illetve diplomázásakor.

Dohánytörvény-módosítás

A parlament elrendelheti, hogy a növényi, gyógynövényi előállítású hevítőrudakat ezentúl csak a trafikok árulhatják.

Számos változás jön az egészségügyben

A zárószavazásra váró egészségügyi salátatörvény több ponton is belenyúl a hatályos rendszerbe, így például az önkormányzatoktól az államhoz rendeli a védőnői rendszert, valamint a háziorvosi körzethatárok kijelölésének a jogát. Teljesen átalakul az alapellátási ügyelet: mint azt a Világgazdaság is megírta,

ezentúl a mentők szervezik majd meg az ügyeleti ellátást.

További jelentős változás, hogy a jelenleg kórházakban működő ápolási osztályok átkerülnek a szociális ellátórendszerbe, ahol ezentúl szakápolási központok keretein belül gondoskodnak a betegekről.

Uniós források

Sokadszorra hoz a parlament törvényt az EU-val való megállapodás érdekében, most a képviselők és az állami vezetők vagyonnyilatkozati rendszerét írja át ismét a Ház az Európai Bizottság kérésére.

Később jöhet az elsőbbségi levél

Egy módosítás alapján az elsőbbségi levélküldemények legalább 85 százalékát az eddigi feladást követő munkanap helyett a feladást követő második munkanap végéig kell kézbesítenie a postának.

Politikai nyilatkozat a „Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról”

Az előterjesztő fideszes képviselők szerint azért van szükség a politikai nyilatkozatra, mert a német Bundestag és a holland parlament novemberben olyan indítványt fogadott el, amely a Magyarországgal szemben indított uniós kondícionalitási eljáráshoz kapcsolódóan kétségbe vonta a megállapodás komolyságát. Kezdeményezésük alapján az Országgyűlés kimondaná: az ilyen „illegális állásfoglalások” rendkívül kártékonyak a tagállamok közötti kapcsolatok és az EU közös érdekei képviseletének szempontjából, és ahogyan a magyar Országgyűlés sem szól bele a német és a holland emberek életébe, úgy fordítva is ezt várja el.

Az NMHH 2021-es zárszámadása és a 2023-as költségvetése.

Utóbbi alapján mintegy 3,5 milliárd forinttal csökken az MTVA büdzséje.

Személyi döntések

Több személyi döntés is várható, így az MNB felügyelőbizottságának elnökéről és két tagjáról, a jövő nemzedékek érdekeit védő ombudsmanhelyettesről, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökéről és tagjairól.