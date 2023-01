Lánchíd-felújítás: a fővárosnak már nincs is szüksége a hatmilliárdos támogatásra Két évvel ezelőtt Karácsony Gergely is aláírta azt a megállapodást, amelyet most nem tart be – akkor még 150 milliárd forint iparűzésiadó-bevétele sem volt a fővárosnak, az idén kis híján 200 milliárd.