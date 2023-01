A franciák nem zárják ki, hogy vadászgépeket küldjenek Ukrajnának

Franciaország jelezte, hogy nyitott vadászgépek Ukrajnába küldésére, miután a nyugati országok egyre több fegyvert küldenek az orosz invázió ellen védekező országba. Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Hágában beszélt a kérdésről, hozzátéve, hogy egyelőre nem érkezett kérés hozzájuk az ukránok részéről a repülőgépeket illetően.

Fotó: Sebastien Bozon

Miután az Egyesült Államok és Németország is tankok Ukrajnába küldése mellett döntött, Kijev támogatói már amerikai vagy F–16-osokat vagy más nyugti vadászgépeket szeretnének az országnak adni.

Ukrán tisztviselők szerint a fejlettebb repülők segíthetik az ország légvédelmét és a tavaszra tervezett offenzíva előkészítését.

Az ukrán reményeket azonban Joe Biden amerikai elnök gyorsan romba döntötte, miután közölte, az Egyesült Államok nem küld F–16-osokat az ukránoknak, majd Németország is hasonló döntést hozott, ugyanakkor más európai országok, például Lengyelország jelezte, hogy bizonyos feltételek mellett hajlandó vadászgépeket szállítani. Franciaország is jelezte más európai országok felé, hogy újabb fegyverrendszerek, így akár vadászgépek küldése is a terítéken van, ám azonnali döntés nem várható – tudta meg a Financial Times.

Az elsődleges cél továbbra is az orosz terrorbombázások ellen védelmet nyújtó légvédelmi rendszerek biztosítása marad.

Kedden azonban Olekszij Reznikov ukrán hadügyminiszter Párizsban tárgyal francia kollégájával és Macronnal és a katonai segítségnyújtás kérdése is terítékre kerül.

Hétfő este Macron ismét felvázolta a francia támogatások kritériumait, amelyek a következők: Hasznos-e az adott eszköz az ukrán hadsereg számára? Felveti-e az eszkaláció kockázatát? A kért eszközök szállítása gyengíti-e a francia katonai képességeket?

Ugyanakkor a francia elnök azt is kifejtette, hogy döntéseiket az ukrán kérésekre reagálva hozzák meg. Azonban a fenti kritériumok alapján Párizs úgy döntött, hogy nem küld francia Leclerc tankokat Ukrajnába, csak AMX-10-es könnyű páncélosokat. Kijevnek azonban sokkal inkább a német Leopard 2-esekre fájt a foga. Az ukránok, a franciák és az olaszok az amerikai Patriothoz hasonló SAMP/T légvédelmi rendszerek szállításáról is tárgyalnak.

Franciaország a vadászgépekből a régebbi Mirage 2000 típusokat küldhetik Ukrajnába, amelyekből 106 van szolgálatban a francia haderőnél, ezeket azonban 2030-ig lecserélik újabb típusokra.

Ráadásul tavaly júniusban 14 Mirage 2000-C nyugdíjba is vonult a francia haderőtől, ezek Ukrajnába szállítása tehát biztosan nem gyengíti a franciák védelmi képességeit.

További előnyt jelent, hogy ezek a vadászgépek francia gyártásúak, így azok küldéséhez nem kell engedélyt kérni, ellentétben az F–16-osokkal.