A kínai fiatalok szándékosan elkapják a koronavírust, hogy védettséget szerezzenek

Több BBC-nek nyilatkozó kínai fiatal arról számolt be, hogy

szándékosan elkapja a koronavírust, hogy a nyárig védettséget szerezzen ellene. A Kínában használt oltásokban nem bíznak.

Az országban decemberben hirtelen oldották fel a koronavírus ellen bevezetett zéró-Covid-korlátozásokat, aminek következtében rohamos sebességgel kezdett terjedni a vírus.

Fotó: Xu Suhui / AFP

A kínai kormány december első három hetében mindössze 62 ezer koronavírus-fertőzést ismert el, ám brit lapok arról számoltak be, hogy

december első 20 napjában 250 millió ember fertőződhetett meg a koronavírussal. Ez a teljes kínai lakosság 18 százaléka.

A pekingi vezetés ugyan nem hajlandó elismerni, hogy a korlátozások gyors feloldása krízishelyzetet idézett elő, de az interneten terjedő felvételek arról árulkodnak, hogy drámai napokat él meg a kínai lakosság. A kórházak telítődtek a betegekkel, miközben a krematóriumok nem tudják tartani a lépést a beérkező halottakkal. Állítólag sokan az utcán égetik el szeretteik holtestét.

A lakosság kezd pánikba esni, mivel egyre nyilvánvalóbb, hogy a hivatalos kormányzati kommunikáció eltitkolja a járvány súlyosságát. A médiában folyamatosan jelennek meg hírek celebek és hírességek haláláról. Ezeket az eseteket ugyan nem kötik össze a koronavírussal, de az emberek egyre kevésbé hisznek a hivatalos kommunikációnak.

Egy a BBC-nek nyilatkozó 27 éves sanghaji programozó arról számolt be, hogy nem bízik a kínai Covid-vakcinákban, és egyáltalán nem is oltatta be magát. Most viszont szándékosan elkapta a betegséget, hogy kialakuljon a természetes védelme, és a nyáron nyugodtan utazhasson. Erre valószínűleg azért van szükség, mert egyre több ország köti negatív koronavírusteszthez a Kínából érkezők beengedését. Ezt természetesen Peking nem nézi jó szemmel, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne diszkriminálják a kínaiakat. A kormány közölte, hogy minden szükséges ellenintézkedést meg fognak hozni azokkal szemben, akik nem engedik be a kínai polgárokat az országukba.

Nyaralni akarok, és addig úgyis felépülök. A koronavírusnak már nem olyan veszélyesek a tünetei, mint korábban

– nyilatkozta a sanghaji lakos, majd hozzátette, hogy a fertőzéssel járó izomfájdalom jobban megviselte, mint várta, de összességében nem volt nagyobb problémája a vírussal.

Egy 26 éves, szintén sanghaji nő elmondta, hogy azonnal felkereste egy ismerősét, aki pozitív Covid-tesztet produkált, hogy elkaphassa tőle a betegséget. Ő utólag megbánta a döntést, mint mondta, a Covid sokkal fájdalmasabb volt, mint amire számított.

Egy Észak-Csöcsiang tartományban élő, 29 éves nő elmondta, hogy örül a korlátozások feloldásának, és alig várja, hogy az üdülési szezonban végre külföldre utazhasson. Hozzátette, hogy ő maga még nem esett át a koronavíruson, de a férje elkapta a betegséget, ám ez nem volt hatással az életükre.

Nem akarom, hogy egyszerre legyünk betegek, de egyébként nem félek a vírustól

– mondta a nő.

A BBC arról ír, hogy a kínai nagyvárosokban visszatért az élet a normális kerékvágásba. A bevásárlóközpontok és az éttermek megteltek, az emberek pedig sorban állnak a vízumokért és a turistaengedélyekért. A legtöbb fiatal kínai azt tervezi, hogy a nyáron bepótolja az elhalasztott utazásokat, így néhány hónap múlva várhatóan elárasztják majd a kínai turisták a világot.