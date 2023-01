A legkihívóbb, a legrosszabbul öltözött, Stifler mamája, és persze Spielberg – galéria a Golden Globe-gála legjobb képeiből

Steven Spielberg A Fabelman család című önéletrajzi alkotása kapta a legjobb drámai film díját, Martin McDonagh A sziget szellemei című filmje pedig a legjobb vígjáték vagy musical trófeáját a helyi idő szerint kedden este Los Angelesben megrendezett Golden Globe díjátadó gálán. A televíziós kategóriák fődíjait az Abbott Elementary, A Fehér Lótusz és a Sárkányok háza nyerte. Az estén Eddie Murphy vehette át a Cecil B. DeMille-díjat, Ryan Murphy pedig a Carol Burnett-díjat kapta meg.



Steven Spielberg ismét nagyot alkotott.

Fotó: Frederic J. Brown / AFP

Jerrod Carmichael, a 80. Golden Globe-ceremónia házigazdája bevezetőjében kertelés nélkül számolt be arról a közönségnek, hogy mi volt a baj a díjakat odaítélő testülettel:

Elmondom, miért vagyok itt, azért, mert fekete vagyok.

A tavalyi díjátadót ugyanis a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetsége (HFPA) nem tudta a hagyományos külsőségek közepette megrendezni, mert össztűz zúdult rá, miután kiderült, hogy a testületnek nem voltak fekete tagjai. Az HFPA az elmúlt évben sokat tett a szervezet megváltoztatásáért: a bővítéssel tagságát sokszínűbbé, befogadóbbá tette, és a tevékenységével kapcsolatban felmerült etikai problémákat is igyekezett kezelni. A reformoknak köszönhetően a tavalyi gálát bojkottáló sztárok is visszatértek, és az NBC televízió is vállalta a műsor közvetítését a Beverly Hilton hotelből.

Sean Penn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetét adta át a közönségnek: „Nem lesz harmadik világháború” – mondta az elnök Ukrajna győzelmét jósolva az orosz katonai agresszióval szemben. És hozzátette: „Ez nem egy trilógia.”