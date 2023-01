A mongol miniszterelnök megmondta, kik az orosz ellenes szankciók legnagyobb vesztesei

Annak ellenére, hogy Mongólia demokratikus ország, az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók megállíthatatlanul átgyűrűznek és megroppantják a gazdaságát – mondta Luvsannamsrein Oyun-Erdene. A mongol miniszterelnök szerint a Moszkva elleni korlátozó intézkedések kettős szankciókká váltak, amik más országokat is sújtanak.

Mongólia miniszterelnöke, Luvsannamsrein Oyun-Erdene (középen).

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Mongólia nem követett el bűnt

– mondta a miniszterelnök.

Példának hozta fel, hogy azok a légitársaságok, amik futtattak Európa-Ázsia járatokat Mongólia légterét is igénybe vették, ami után navigációs díjat fizettek Ulánbátornak. Ezektől a pénzektől Mongólia elesett azt követően, hogy a nyugati szankciók miatt több ország is leállította az Oroszországba tartó, vagy orosz légteret is igénybe vevő járatait – erről a Ria Novosztyi írt.

A miniszterelnök szerint az ukrajnai konfliktus nem csak a két ország viszálya, mivel túlságosan nagy mértékben érinti a háború a világgazdaságot,