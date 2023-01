Szombaton a kurdbarát tiltakozó tüntetésen a felszólalók egy nagy vörös transzparens előtt álltak, amelyen ez állt: „Mind a PKK vagyunk”, utalva a Törökországban, Svédországban, az Egyesült Államokban és más országokban betiltott Kurdisztáni Munkáspártra. A Törökország ellen szombaton Stockholmban tartott tiltakozáson Recep Tayyp Erdogan török elnök arképét tartalmazó, földre terített melonon ugráltak a demonstrálók, akik egyébként NATO-ellenes traszparenseket is feltartottak.

Fotó: AFP

"Továbbra is ellenezzük Svédország NATO-jelöltségét" - mondta Thomas Pettersson, a NATO-ellenes Szövetség szóvivője és az egyik szervező a demonstráción Reutersnek.

A törökbarát tüntetők egy csoportja is találkozót tartott a nagykövetség előtt. Itt egy szélsőséges csoport is kapott engedélyt a rendőrségtől a demonstrációra. Ennek vezetője pedig egy koránt égetett el, ami teljesen kiverte a biztosítékot a törökönél. Rasmus Paludan a Stram Kurs szélsőjobboldali dán politikai párt vezetője gyújtotta fel ezúttal is a koránt.

SES VER MÜSLÜMAN!

İsveç’te, İslam düşmanı Rasmus Paludan Kur’an-ı Kerim’i yakmak için Stockholm Büyükelçiliği’nin önüne geldi.



Rasmus P!Ç’i Polisin korumasında alana gelerek Kur’an-ı yere atıp yaktı.



STOP SWEDEN #KuranaSahipÇık#BursaTürkiyeYüzyılınaHazır#Bursa pic.twitter.com/eKGBmJsjpq — 🇹🇷 MUHAMMED İKBAL 🇹🇷 (@ikbldrs) January 21, 2023

A svéd állampolgársággal is rendelkező Paludan korábban tüntetéssorozatot szervezett, amelyen elégette a Koránt, és tavaly emiatt egymás követő három éjszakán keresztül is erőszakhullám söpört végig Svédországban. A szombati tiltakozáshoz a rendőrségtől kért engedélyében azt írta, hogy demonstrációját az iszlám ellen, valamint Tayyip Erdogan török ​​elnöknek a szólásszabadság befolyásolására tett kísérlete ellen szervezték Svédországban.

A török ​​külügyminisztérium arra kérte Svédországot, hogy foglaljon állást a szervezőkkel szemben, és felkérte az összes államot, hogy tegyenek konkrét intézkedéseket az iszlamofóbia ellen.

A török védelmi miniszter egyébként éppem ma reggel mondta le a svéd kolégájával való találkozót, mondván a svédeknek meg kellett volna tenniük a szükséges dolgokat, intézkedniük kellett volna a Törökország által kért kérdésekben. Mivel nem tették a találkozó is okafogyottá vált - közölte Hulusi Akar török védelmi miniszter.