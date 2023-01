Az oroszok áttörhették a frontot a háború legvéresebb hadszínterén

Zúgnak a légvédelmi szirénák Ukrajnában, Fehéroroszországban is felszálltak a vadászgépek Az oroszok korábban azt közölték, hogy az ukránok nem tartják tiszteletben a fegyverszünetet, viszont most az Ukrajinszka Pravda hírportál írt arról, hogy egész Ukrajnában szólnak a légvédelmi szirénák. Állítólag még Fehéroroszországból is szálltak fel vadászgépek. Január 6-án 12 órától 36 órás fegyvernyugvást hirdetett Vlagyimir Putyin az ortodox karácsony miatt, de úgy tűnik, egyik fél sem teszi le a fegyvert erre a rövid időre.