A Kínából Belgiumba közvetlen repülőjárattal elinduló utasoknak hamarosan negatív koronavírustesztet kell bemutatniuk a felszállás előtt – jelentette a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap csütörtökön.

Az utasok csak a repülőút kezdete előtt legfeljebb 48 órával elvégzett, negatív eredményt mutató koronavírusteszttel szállhatnak fel a Kínából Belgiumba tartó járatokra.

A koronavírus-járvány újabb hullámának megelőzését szolgáló intézkedésről szóló kormánydöntés után a királyi rendelet leghamarabb szombaton jelenhet meg, és akkor azonnal hatályba is lép. Az intézkedést szükség esetén tovább szigorítják – tette hozzá.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

Ez az uniós tagországok szerdai ajánlásainak tesz eleget, amelyekben a Covid újabb hullámát megelőzni hivatott szabályok összehangolását javasolják, valamint azt, hogy a nemzeti hatóságok rendeljék el a Kínából érkezők tesztelését. Ezenkívül az onnan érkező utasoknak orvosi vagy FFP2, N95, KN95 jelzésű, az orrot és a szájat eltakaró maszk viselését javasolják. Indítványozták továbbá, hogy a tagállamok mozdítsák elő a koronavírus elleni oltások, köztük az emlékeztető oltások felvételét.

Az új típusú koronavírus Kínában feljegyzett nagy esetszáma miatt összehangolt óvintézkedésekre van szükség, különös tekintettel arra, hogy az ázsiai ország január 8-tól enyhíti utazási korlátozásait.

A belga kormány a hét elején jelentette be, hogy a Kínából Belgiumba érkező repülőgépeken a szennyvizet is elemezni fogják.

Feszülten várja a világ és a WHO a részletes kínai járványadatokat A kínai állami média igyekszik minél jobban elbagatellizálni a koronavírus-járvány hatásait.

WHO: túl szigorú a Covid-halálozások kínai definíciója

A kínai járványügyi statisztikában túl szigorú a halálozások új kínai meghatározása, mivel a koronavírus-fertőzöttek közül csak a légzési elégtelenségben elhunytakat veszi figyelembe – közölte szerdán az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO). Ez a módszertani változtatás azt eredményezheti, hogy a valósnál jóval kevesebb halálesetet tulajdonítanak a jövőben a SARS-CoV-2 vírus okozta fertőzésnek Kínában – mondta Michael Ryan, a szervezet egészségügyi vészhelyzetekkel foglalkozó megbízottja. Hozzátette:

A napokban közölt hivatalos kínai adatok valószínűleg nem tükrözik a valós esetszámokat sem az új fertőzöttek, sem a kórházban ápoltak és a bekövetkezett halálesetek számát illetően.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója továbbra is arra kéri a kínai vezetést, hogy a jelenleginél rendszeresebb, valós idejű adatközléssel segítsék az Egészségügyi Világszervezetet, valamint a kórházban ápoltak számát illetően is tájékoztassák a világ közleményét.

A becslések szerint a szigorú korlátozások felszabadítása után, csupán december első három hetében mintegy 248 millió ember, a lakosság 18 százaléka kapta el a koronavírus-fertőzést Kínában, aminek egyik oka az lehet, hogy a hosszú bezártság után a népesség nem rendelkezik megfelelő immunitással.