Brazília búcsúzik Pelétől, reggel óta hosszú sorok kígyóznak a santosi stadion előtt – galéria

Reggel óta hosszú sorok kígyóznak a santosi Vila Belmiro stadion előtt 2023. január 2-án, ahol felravatalozták Edson Arantes do Nascimento, közismert nevén Pelé háromszoros világbajnok brazil labdarúgó holttestét.

A ravatal előtt 24 órán keresztül bárki leróhatja kegyeletét, temetése január 3-án lesz.

Jair Bolsonaro, a hivatalából távozó brazil elnök háromnapos nemzeti gyászt rendelt el a tiszteletére, de a tervek szerint az új elnök, Luiz Inácio Lula da Silva is tiszteletét teszi a ravatalnál, majd a végső búcsúztatásán már csak a közeli hozzátartozók vehetnek majd részt.

Fotó: Matias Delacroix

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült.

Emellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az évszázad sportolójává választotta, míg a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) neki ítélte az évszázad futballistája elismerést, illetve 2014-ben a FIFA tiszteletbeli aranylabdásnak nyilvánította, amit aktív játékos korában brazilként még nem kaphatott meg.

A brazil futballzseni vagyona jelentős részét mégsem a labdarúgásból szerezte, hanem reklámtevékenységből. Többek között a Puma, a Procter & Gamble, a Volkswagen, a Subway, a Hublot és az Emirates Airlines márkaarcaként is tevékenykedett.

A legendás futballista az utóbbi években többször is kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A Sao Pauló-i Albert Einstein Kórházban 2022. december 29-én, 82 éves korában hunyt el.